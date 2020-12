Haypost émet un timbre à la mémoire de Diana A. Apcar

Les services postaux d’Arménie, Haypost, ont annoncé la sortie d’un timbre-poste dédié à Diana A. Apcar (1859-1937) dans le cadre de sa série annuelle « histoire arménienne ». Le timbre-poste (30,0 x 40,0 mm) d’une valeur nominale de 120 AMD représente le consul honoraire de la Première République d’Arménie (1918-1920) au Japon.

Née à Rangoon , en Birmanie (aujourd’hui Yangon , Myanmar ) le 17 octobre 1859 de parents arméniens de Nor Julfa en Iran Diana Apcar était la plus jeune de sept enfants de la famille. Diana Apcar a grandi à Calcutta et a reçu son éducation dans une école conventuelle locale. Diana Apcar a appris couramment l’anglais, l’arménien et l’hindi. Elle a épousé Michael Apcar, un descendant de l’éminente maison d’Apcar de Nor Julfa . En 1891, le couple s’installe au Japon, où elle vécut jusqu’à sa mort le 8 juillet 1937.Elle a été enterrée au cimetière des étrangers à Yokohama à côté de son mari et de ses deux fils. Sa pierre tombale est gravée des mots simples convenant à sa vie et à sa foi : « Hors des ombres de la Terre jusqu’au jour glorieux du ciel. Nous l’avons aimée, mais Dieu l’aimait le mieux ».

Le 20 juillet 1920, par respect pour ses efforts humanitaires, Hamo Ohanjanian , alors ministre des Affaires étrangères de la République, nomma Diana Apcar consul honoraire au Japon, faisant d’elle la première femme diplomate arménienne et l’une des toutes premières femmes à avoir été nommé à n’importe quel poste diplomatique au XXe siècle. Après la chute de la Première République d’Arménie la même année, son poste a été brutalement résilié. Mais elle a continué son travail humanitaire pendant deux décennies, aidant les survivants du génocide arménien qui s’étaient rendus sur les côtes lointaines de l’Extrême-Orient pour s’installer et trouver refuge dans des terres pacifiques.