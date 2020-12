Armenia Tree Project est prête à restaurer les forêts d’Artsakh

L’ONG Armenia Tree Project (ATP) est prête à apporter son expertise et son assistance pour aider à restaurer les forêts et les zones environnantes d’Artsakh, qui ont été ciblées et endommagées par l’Azerbaïdjan pendant la guerre. Le 30 octobre, l’Azerbaïdjan a ajouté à sa liste de crimes de guerre l’utilisation de munitions au phosphore blanc pour détruire les anciennes forêts d’Artsakh . L’ATP a appris que 1815 hectares / 4484 acres de terres verdoyantes ont été brûlées en conséquence, causant des dommages irréparables à l’environnement naturel et rendant les zones à l’intérieur et à proximité des forêts inhabitables.

Avant que l’ATP puisse commencer le processus de replantation, des mesures cruciales doivent être prises par les principales parties prenantes et les organisations nécessaires pour s’assurer que la sécurité dans la région soit assurée. Premièrement, de nouvelles cartes doivent être établies conformément au cessez-le-feu, et l’ATP devra avoir accès à ces domaines. Ensuite, HALO Trust doit s’assurer que toutes les zones sont exemptes d’explosifs et de dangers. Enfin, les niveaux de sol et d’eau de la zone devront être testés pour les niveaux de contamination.

L’utilisation du phosphore blanc n’est pas seulement une menace pour la riche biodiversité de l’Arménie, mais pour toute vie dans la région. Le produit chimique peut rester dans le sol profond pendant plusieurs années, contaminant les eaux souterraines et les rivières, mettant en danger des écosystèmes précieux. « Même si un cessez-le-feu est désormais en vigueur en Artsakh, il n’est pas encore clair dans quelles forêts nous pouvons et ne pouvons pas travailler », déclare Arthur Harutyunyan, directeur des opérations de l’ATP. « Une fois la démarcation de la frontière finalisée, les experts cartographieront les zones endommagées et détermineront l’étendue de la destruction. L’ATP pourra alors identifier les zones de reboisement et fournir notre expertise et des semis indigènes sains pour aider à redonner vie à ces terres.

Le prochain problème à résoudre est celui des restes de mines et d’autres munitions non explosées. Le HALO Trust, une organisation de déminage, est actuellement sur le terrain à Stepanakert, Martuni et Martakert, nettoyant des explosifs et enseignant aux civils à éviter les dangers. « Je suis régulièrement en contact avec l’adjoint au maire de Stepanakert. Les organisations de déminage ont beaucoup de travail à faire là-bas pour assurer la sécurité des citoyens, avant que nous puissions continuer à verdir les sites communautaires dans les villes et les villages », a poursuivi Arthur Harutyunyan. « Les activités de déminage doivent également être menées dans les forêts. »

Dans les mois à venir, l’ATP produira un plan pour la création d’une nouvelle forêt en Arménie en tant que mémorial vivant pour les héros de la guerre. Les communautés pourront se rassembler pour rendre hommage aux soldats tombés au combat et les honorer en plantant des arbres. Plus de détails sur le mémorial seront révélés au fur et à mesure de leur déroulement.