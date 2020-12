L’équipe médicale spéciale russe a commencé à aider la population arménienne à Stepanakert

Le détachement médical spécial de la Région militaire Est fournit une assistance à la population arménienne dans la capitale du Haut-Karabakh, la ville de Stepanakert.



Au cours de la journée, les médecins militaires russes ont reçu environ 40 habitants. Des conseils, des examens et des soins médicaux qualifiés ont été fournis par des thérapeutes, des chirurgiens et d’autres spécialistes spécialisés.



Toujours à l’hôpital de la ville de Stepanakert, les médecins anesthésistes-réanimateurs ont aidé leurs collègues à travailler avec des patients lourds dans le service de réanimation.



Auparavant, les unités ont été transférées par des avions de transport militaire Il-76 des aérodromes de la ville de Khabarovsk à la République d’Arménie et ont effectué une transition quotidienne de 300 km sur les véhicules de la colonne d’Erevan à Stepanakert.



Plus de 60 médecins spécialistes, dont des chirurgiens militaires, des anesthésiologistes-réanimateurs, des thérapeutes et des épidémiologistes, sont arrivés.



La veille, le déploiement d’un deuxième hôpital militaire dans la localité de Mardakert a commencé.