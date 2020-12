Les soldats de la paix russes ont commencé à déminer la périphérie de la ville de Stepanakert

Les militaires du Centre international d’action antimines du Ministère russe de la Défense poursuivent leurs travaux de reconnaissance technique et de déminage dans la zone de responsabilité des Forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabagh.



Au cours de la journée, les soldats de la paix russes ont nettoyé des objets explosifs d’une grande partie du terrain à la périphérie Sud de la capitale du Haut-Karabakh - Stepanakert. Dans le cadre de la reconnaissance de génie de terrain, on a été découvert 10 armes à sous-munitions.



Les objets explosifs détectés, les munitions abandonnées ou non explosées sont transportés sur le polygone spécialement équipée et détruits. Les munitions qui ne peuvent être évacuées en toute sécurité sont détruites sur place avec les mesures de sécurité nécessaires.



Au total, plus de 45 hectares de terrain, plus de 14 kilomètres de routes ont été déminés par des unités de génie au Haut-Karabakh, et plus de 1 120 objets explosifs ont été découverts et neutralisés.



Conformément aux accords de la déclaration conjointe du Président de la Fédération de Russie, du Président de la République d’Azerbaïdjan et du Premier Ministre de la République d’Arménie, à partir de 00h00, heure de Moscou, le 10 novembre 2020, un cessez-le-feu complet et toutes les hostilités au Haut-Karabagh ont été annoncés.



Les soldats de la paix russes assurent le retour en toute sécurité des citoyens arméniens dans leurs lieux de résidence permanente, fournissent une aide humanitaire et restaurent les infrastructures civiles.

Avec l’aide des soldats de la paix russes dans les zones touchées par les hostilités, la restauration des communications techniques vitales se poursuit. Par jour, on a restauré

plus de 2 000 mètres de lignes électriques, sept poteaux électriques, 1 600 mètres de conduite de gaz, 1 200 mètres de lignes de communication, une sous-station de transformation.