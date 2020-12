Le Premier ministre s’est adressé à la nation

Le Premier ministre de la République d’Arménie, Nikol Pashinyan, s’est adressé au peuple avec un appel.

Cher peuple, chers compatriots,

Un processus intéressant a commencé en Arménie après que j’ai pris sur moi la responsabilité de nos échecs dans la guerre d’Artsakh.

Quiconque prend la peine de critiquer le gouvernement pour les erreurs commises au cours des 25 à 30 dernières années. Il est arrivé au point que la personne qui a chassé le Haut-Karabakh du processus de négociation et converti les pourparlers au format Arménie-Azerbaïdjan nous blâme de considérer la question du Karabakh dans le contexte d’un différend territorial.

La question est entrée dans le contexte d’un différend territorial lorsque l’Arménie a commencé à négocier à la place du Karabakh. Notez que cela s’est produit il y a plus de 20 ans. Nous sommes accusés que la communauté internationale perçoive l’agression azerbaïdjanaise contre le Karabakh comme le rétablissement de sa propre intégrité territoriale. Et le blâme vient d’un homme, sous le règne duquel la communauté internationale a accusé l’Arménie de documenter l’occupation des territoires azerbaïdjanais. En attendant, il a dit à la société arménienne qu’il n’y avait rien de dangereux là-dedans, car en entrant dans les toilettes d’un avion, on peut voir une inscription disant « occupé », donc il n’y a rien de terrible dans le mot occupé.

Je suppose que beaucoup peuvent se demander de quoi je parle en ce moment. Je parle de choses qui étaient connues de tous les citoyens arméniens dans les années 2000. Je veux dire les explications des échecs diplomatiques de l’Arménie données au plus haut niveau de l’État ou les allégations selon lesquelles elles n’étaient pas si mauvaises. Mais le temps efface probablement la mémoire, ou du moins l’assombrit, et certains ont décidé d’en profiter. L’attitude de la communauté internationale ne s’est pas formée en 2020, mais au cours des 25 dernières années. Je veux dire que :

a) La question du Karabakh était perçue comme un différend territorial, et elle est devenue notre plus gros problème,

b) L’Arménie a progressivement commencé à être perçue par la communauté internationale comme un occupant.

Cela ne s’est certainement pas produit au cours des deux dernières années. Au lieu de cela, au cours des 2 dernières années, il y a eu une tentative de sortir de ce cercle magique.

On nous accuse que la guerre est due à l’échec diplomatique de l’Arménie. Mais personne ne demande si l’Arménie a réussi ses efforts diplomatiques sur la question du Karabakh depuis le début des pourparlers institutionnels.

Le sommet de Lisbonne de l’OSCE en 1995 a-t-il été un succès diplomatique, où, immédiatement après notre victoire dans la guerre d’Artsakh, la communauté internationale a en fait déclaré que le Karabakh devait être une autonomie au sein de l’Azerbaïdjan, et c’est la formule pour résoudre le problème ?

Le paquet « États commun » présenté en 1998 a-t-il été un succès diplomatique, où la demande de céder les 7 territoires à l’Azerbaïdjan était précisément fixée, et cette demande a été présentée à l’Arménie, et que l’Azerbaïdjan et le Karabakh devraient faire partie du même État ?

La Déclaration d’Istanbul de l’OSCE en 1999, où il a été déclaré que les conflits devaient être résolus sur le principe de l’intégrité territoriale, a-t-elle été un succès diplomatique ?

Les réalisations diplomatiques étaient-elles les principes de Madrid, qui, soit dit en passant, ont été considérés comme un succès diplomatique, mais qui se sont finalement révélées honteuses ? Selon les principes de Madrid, le Karabakh ne peut être exclu d’Azerbaïdjan qu’avec le consentement de ce dernier.

Les pourparlers de Kazan en 2011 ont-ils été un succès diplomatique, lorsque l’Azerbaïdjan a claqué la porte et que le dirigeant arménien a donné des interviews disant que nous étions prêts à renvoyer 7 régions en Azerbaïdjan, mais que l’Azerbaïdjan en voulait plus ?

Les nombreux documents adoptés au cours des 25 dernières années dans diverses institutions internationales, qui déclarent précisément, que les territoires de l’Azerbaïdjan sont occupés et que la question doit être résolue dans le cadre de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, ont-ils été des succès diplomatiques ?

Est-ce un succès diplomatique que l’Azerbaïdjan a lancé une escalade militaire en 2013 et, en fait, personne ne l’a condamné pour cela ? Pourquoi ?

Pour une raison très simple, car lorsque vous entrez - je suis désolé pour cette curiosité, mais je ne peux m’empêcher de le dire - lorsque vous entrez dans les toilettes de l’avion et fermez la porte, l’inscription « Occupé » y apparaît. Beaucoup d’entre vous ne croiront pas, mais c’est une citation presque littérale de l’expression publique d’un négociateur arménien dans les années 2000.

Ceux qui ont mené la diplomatie à ce niveau même sont venus nous dire aujourd’hui que nous avons échoué dans nos efforts diplomatiques.

Les propositions russes de 2016 ont-elles été un succès diplomatique, alors qu’en fait, la question du statut de l’Artsakh a été complètement retirée de l’ordre du jour ? Eh bien, disons que nous avons noué de mauvaises relations avec la Russie comme vous le prétendez. Si vous avez construit de si bonnes relations, comment se fait-il que la question du statut de l’Artsakh ait été retirée de l’ordre du jour à la suggestion de notre allié stratégique ?

Si vous étiez un bon diplomate, comment se fait-il que l’Azerbaïdjan soit resté impuni après la guerre d’avril 2016 ? Parce que vous avez accepté ce qui était offert. En d’autres termes, vous avez accepté le droit de l’Azerbaïdjan de faire la guerre ; vous avez légitimé ce droit.

Nous n’avons pas failli à la diplomatie ; nous avons échoué dans nos tentatives de faire face au fardeau des échecs diplomatiques des 20-25 dernières années. Nous avons échoué en essayant d’éviter les conséquences de vos échecs, et c’est la vérité.

Nous sommes accusés de ne pas pouvoir empêcher la guerre. Avez-vous évité la guerre en 2016 ? Vous venez d’arrêter la guerre avec une promesse verbale de restituer les territoires.

Et pourquoi n’avons-nous pas réussi la même chose ? Parce qu’on nous a dit que l’Arménie l’avait promis à plusieurs reprises dans le passé, l’Arménie a accepté de restituer les territoires mais n’a pas réussi à le faire, et que le moment est venu de documenter les pourparlers avec une date précise.

La guerre ne pouvait être arrêtée qu’en signant un document similaire à celui du 9 novembre. Je veux dire en signant un tel document avant ou au début des hostilités. Soit dit en passant, le tout premier jour de la guerre, j’ai dit depuis la tribune de l’Assemblée nationale que je pouvais arrêter la guerre à ce moment-là. Et j’ai dit à quel prix. Pourquoi n’avez-vous pas déclaré alors que vous étiez d’accord pour que la guerre soit arrêtée ?

Maintenant, au fait, il s’avère que tout le monde était en faveur de la cession des terres avec la formule 5 + 2. Vous étiez en faveur de la cession de terres, de la reddition en 2016, de la reddition en 2017. Pourquoi n’avez-vous pas empêché la confrontation et réglé la question, surtout après la guerre d’avril.

Certains sont assez naïfs pour penser que la formule 5 + 2 pourrait répondre aux aspirations de l’Azerbaïdjan. Pourtant, ce n’était qu’une proposition préliminaire, elle devait encore être discutée, écrite, approuvée et signée. Selon son approche bien connue, l’Azerbaïdjan aurait voulu plus, si l’Arménie avait accepté une option, par exemple Shushi, Lachin, etc. Et je suis juste étonné de ceux qui se considèrent comme de grands diplomates, mais ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre des choses aussi simples.

Nous sommes accusés d’avoir permis à la Turquie de s’impliquer dans la question du Karabakh. Désolé, la Turquie s’est impliquée dans la question du Karabakh à la suite de la diplomatie du football, lorsque l’échec de la diplomatie arménienne lui a permis d’annoncer qu’elle n’établirait pas de relations avec l’Arménie tant que les territoires de l’Azerbaïdjan seraient occupés. Et il s’est ainsi impliqué dans la question du Karabakh. Cela s’est produit il y a 10 ans.

Le prochain groupe d’accusations absurdes fait référence à la prétendue destruction de l’armée : à savoir que nous sommes venus et avons détruit l’armée en 2 ans. Nous sommes accusés de ne pas « fermer » l’espace aérien avant et pendant les hostilités. Mesdames et Messieurs, l’espace aérien a été « fermé », car en 2017, des armements d’une valeur de 42 millions de dollars ont été achetés pour l’armée arménienne, avec laquelle l’espace aérien était censé être fermé pendant la guerre. Mais plus tard, il s’est avéré que ces appareils ne fonctionnaient tout simplement pas. Mais ils ont été achetés pour 42 millions de dollars.

Le co-auteur de cet achat aurait fait une révélation sensationnelle. Il dit qu’on lui avait offert un pot-de-vin pour les Su 30, mais il a refusé l’accord. Question : Avez-vous acheté l’armement obsolète d’une valeur de 42 millions USD sans contrepartie ? Qui aurait cru qu’un appareil défectueux pouvait être acheté pour 42 millions de dollars avec de bonnes intentions et de bonne foi ?

Et pour détourner l’attention de ce fait, l’achat des systèmes Osa-AK, soi-disant une arme inefficace, fait l’objet de discussions depuis plusieurs mois. Premièrement, la décision d’acheter ces systèmes a été prise à la suite d’une discussion approfondie, et seconde, elle a touché de nombreuses cibles, y compris un drone Hermes-900 de fabrication israélienne, qui a été abattu pour la première fois à Tavush en juillet et qui est devenu une sensation mondiale. La cible a été touchée par le système OSA-AK.

Maintenant, ils nous posent une question. Ils disent, pourquoi n’avez-vous pas fait les bons achats pour l’armée ? Nous avons acheté ce que nous pouvions en 2,5 ans ; nous avons dû augmenter les salaires des militaires, résoudre le problème de la restauration de l’armée, résoudre le problème des chaussures et des sous-vêtements des soldats, acheter des balles dont nous manquions, acheter de nouvelles mitrailleuses, du matériel de défense aérienne et, oui, acheter des avions de combat. Oui, nous avons dû acheter tout ce qui aurait dû être acheté et ne l’a pas été au cours des 20 dernières années. Eh bien, en 2 ans, nous n’avons pas réussi à acheter ce qui aurait dû acheter pendant 20 ans, et pourquoi ne l’avez-vous pas fait au cours des 18, 20 dernières années ? Pourquoi avez-vous envisagé de construire des châteaux, d’acheter des îles, d’acheter des maisons privées en Europe, d’économiser des millions dans les banques suisses pour être plus important que d’acheter ce que nous n’avons pas acheté en 2,5 ans ? Parce que vous pensiez que lorsque vous fermez la porte des toilettes d’un avion et que vous voyez l’inscription « occupé », tout irait bien ?

Une thèse a été mise en circulation selon laquelle, le troisième jour de la guerre, j’ai pris une décision qui a eu des conséquences catastrophiques. Nous recherchons cette décision depuis 15 jours maintenant et nous n’avons pas pu la trouver, car il n’y a pas de telle décision.

Je suis accusé d’échecs dans l’action militaire. Le Premier ministre mène-t-il une bataille ? Le Premier ministre prend-il des décisions au niveau d’un commandant de peloton ou même d’un commandant de régiment ? Le Premier ministre a-t-il pris les décisions seul ? Le Premier ministre a pris une seule fois une décision pendant la guerre, et grâce à cette décision, le 7e district de défense est en place, parce que certaines personnes voulaient céder le 7e district de défense dans la panique.

C’est bien que maintenant, au moins, ils admettent qu’il y avait une chance de mettre fin à cette guerre avec succès. Pourquoi est-ce important ? Le fait que ce n’était pas une guerre complètement désespérée et insensée. Pourquoi n’y a-t-il pas eu de succès ? Qu’est-ce que ce témoignage a à voir avec les preuves, au fait, les témoignages des soldats des lignes de front, que dès le premier jour de la guerre, certaines personnes ont répandu sur les lignes de front des rumeurs selon lesquelles les terres avaient été vendues, que Nikol avait vendu les terres, qu’il était inutile de se battre ? Qu’est-ce que le fait que certains cercles politiques aient promis la guerre et des surprises politiques internes en septembre-octobre a à voir avec la défaite ? Avec qui se sont-ils mis d’accord sur la guerre et les surprises politiques internes ? Ces déclarations ont été faites en public.

Et après tout, n’aurons-nous pas la force d’admettre que la raison de notre échec était que l’Arménie était un État corrompu, où la partie la plus influente de l’élite politique n’a rien fait d’autre qu’accumuler des richesses personnelles, détourner et transférer mal mérité argent aux banques suisses pendant au moins 25 ans.

Et une ou deux personnes ne l’ont pas fait. Il a créé un système avec ses nombreux tentacules, et ce système a résisté et résiste chaque jour. Et cette résistance a atteint son point culminant. Et le but principal de cette résistance est que la vérité sur cette guerre et les événements qui l’ont précédée et suivie ne soit pas connue, de sorte que tout reste au niveau de la manipulation.

Soit dit en passant, il existe une hypothèse selon laquelle l’attaque commise le 9 du mois visait à exterminer les dirigeants du pays. Pourquoi ? Que de nombreuses vérités ne seraient pas révélées sur cette guerre. La vérité ne peut qu’être révélée. Dans tous les cas, l’histoire de nos échecs passés doit être analysée en détail. Et cela doit se faire sans manipulation, dans des conditions paisibles et de travail. Cela doit certainement être fait, mais le calme est nécessaire pour une véritable analyse, alors qu’aujourd’hui nous sommes tous dans la tourmente.

Chers compatriotes,

La chose la plus importante aujourd’hui est peut-être la question de savoir ce que nous ferons ensuite.

Tout d’abord, bien sûr, nous parlons d’un avenir proche ou, plus précisément, de questions urgentes.

Le retour de nos citoyens pris en otage par l’Azerbaïdjan est la question la plus importante. Ici, nous avons quelques progrès, nous nous sommes mis d’accord sur le principe « tout pour tous ». À propos, non seulement ceux qui ont été pris en otage pendant la guerre, mais aussi ceux qui sont apparus dans les camps arménien et azerbaïdjanais avant la guerre doivent être renvoyés. Et maintenant, notre tâche n’est pas seulement de renvoyer ceux dont la captivité a été officiellement confirmée pour le moment, mais aussi de créer des mécanismes pour que si d’autres noms sont découverts à l’avenir, il n’y aura pas de problèmes avec leur retour. Il faut un peu de patience ici, et je pense que nous réussirons.

La prochaine tâche importante est de découvrir les disparus. Bien que quelque peu lent, ce processus se déroule régulièrement. Comment cela peut-il arriver ? Il me serait difficile de présenter ce sujet dans tous les détails, du moins en termes de vocabulaire, mais, d’un autre côté, je sais que la société a besoin de réponses. Donc, je m’excuse à l’avance d’avoir parlé de ces détails. Alors que se passe-t-il ? D’une part, les corps sont enlevés des territoires sous le contrôle de l’Azerbaïdjan. D’autre part l’identification des corps des martyrs est en cours en Arménie.

Depuis le 9 novembre, nous avons réussi à évacuer plus de 600 cadavres. Et je tiens à souligner que plus de 500 corps sont actuellement en phase de reconnaissance. Malheureusement, ces corps sont très probablement les corps de nos frères disparus. Maintenant, un processus de reconnaissance est en cours, qui se fait comme suit. Un échantillon d’ADN est prélevé sur le corps, qui est comparé à un échantillon d’ADN prélevé sur des proches. Malheureusement, ce processus prend beaucoup de temps. Mais je tiens à dire que 135 corps ont été identifiés et remis à des proches depuis le 9 novembre, et ce processus se poursuivra. Je suis vraiment désolé, je m’excuse encore d’avoir parlé de ce sujet comme ça, c’est très difficile, mais je dois le redire, car la société attend des réponses concrètes.

Je voudrais également aborder une autre question : il existe un autre groupe de personnes disparues, dont je ne voudrais tout simplement pas parler maintenant. Et je tiens à dire que des efforts sont en cours dans ce sens, mais je ne peux en aucun cas parler de ce travail maintenant.

Je voudrais également évoquer le fait que nous n’avons pas encore déclaré de jours de deuil au niveau de l’État. Nous pensons qu’il est préférable de le faire après avoir identifié au moins la plupart des corps non reconnus.

Cela va être un moment de méditation et de deuil, ce devrait être une période de réflexion sur le passé et l’avenir.

Chers compatriotes,

Maintenant, je veux aborder un autre sujet douloureux. Certains processus se déroulent ces jours-ci dans certaines sections des frontières de l’Arménie, qui, bien entendu, sont perçus douloureusement par nombre de nos compatriotes. C’est compréhensible, mais nous devons affirmer que nos forces armées sont déployées le long de la frontière de la République d’Arménie. Nous parlons de la section arménienne de la frontière. Le cas de l’Artsakh est une question distincte.

Bien entendu, ces processus qui se déroulent près de nos frontières peuvent susciter l’inquiétude des populations. Il existe différents types de problèmes pratiques, mais ces problèmes ne sont pas insolubles et nous essayons de les résoudre.

Mais nos forces armées sont déployées le long de la frontière arménienne, et je dois vous demander de ne pas paniquer chaque jour à cette occasion. Nos activités futures devraient viser à en faire une véritable frontière et non une ligne de front. Nous devons suivre cette voie.

La reprise du processus de négociation sur la question du Karabakh a également progressé. Des représentants des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de la France, et le secrétaire d’État adjoint des États-Unis ont publié une déclaration conjointe. Cette déclaration contient des notes importantes, à savoir qu’elles ont réaffirmé la volonté et le désir de travailler ensemble au règlement du conflit du Karabakh et de rétablir un processus de négociation à part entière. C’est un autre facteur important pour renforcer le cessez-le-feu et la cessation des hostilités conformément à la déclaration du 9 novembre. Dans ces conditions, bien sûr, le service de nos soldats deviendra plus sûr. Il n’y a pratiquement aucune tension à la frontière pour le moment. Les conséquences de la guerre ont soulevé des questions sur les conditions de vie de nos soldats, et nous travaillons actuellement activement sur ces problèmes. Il y a des problèmes et des situations difficiles, mais le problème mondial est le suivant : qu’allons-nous faire ? Allons-nous céder au fardeau ? Non, nous n’allons pas le faire. Et nous devons être capables de porter ce fardeau avec dignité et de relever les défis. Je dis « il faut défier les défis, car il y a des pertes, les pertes de nos frères, qui sont insurmontables ? Nous devons les porter dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, mais aussi ce poids doit renforcer notre volonté de vivre, de gagner et de vaincre.

Chers compatriotes,

Un autre épisode. Dans le cadre de la déclaration du 9 novembre, certaines personnes ont fait circuler le concept de « couloir Meghri ». Je souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il n’y a ni mention de Meghri, ni du mot « couloir » dans la déclaration.

Le mot « couloir » fait référence à Lachin. Je veux dire, il n’y a aucune mention d’un couloir concernant Meghri. Il existe un autre concept : le déblocage des infrastructures de transport.

Si nous voulons penser à l’avenir, nous devons alors penser à la possibilité de générer de nouveaux facteurs dans la vie économique. La remise en service des chemins de fer Arménie-Russie et Arménie-Iran entraînera-t-elle des changements significatifs dans notre économie Je pense que oui. Si nous envisageons le problème dans ce contexte, nous aurons un modèle différent. Mais maintenant, comme je l’ai dit, il y a de nombreux autres problèmes urgents à régler.

Et maintenant, je veux vous informer de la mise en œuvre de la feuille de route que j’ai publiée le 18 novembre.

Un certain nombre de décisions socio-économiques ont été prises au cours de cette période. Nos compatriotes domiciliés en Artsakh reçoivent une aide financière primaire d’un montant de 68 000 drams par personne, plus 15 000 drams à ceux qui ne possèdent pas de propriété en Artsakh. Il y a bien sûr quelques exceptions dans la décision, mais je n’aborderai pas maintenant cela comme il est stipulé dans la décision pertinente, qui a été publiée. Ce processus n’est pas terminé, il continue.

Les résidents de ces territoires non contrôlés par l’Artsakh reçoivent la première aide financière nécessaire d’un montant de 300 000 drams par personne. Le gouvernement a alloué des fonds pour la restauration des maisons endommagées dans les régions de Syunik et de Gegharkunik. Une indemnisation est versée aux familles des civils qui ont été handicapés et tués pendant la guerre. Nous avons pris la décision de soutenir les familles d’accueil. Je veux dire les familles qui accueilleront nos compatriotes sans-abri d’Artsakh et d’Arménie. Les familles bénéficiaires seront indemnisées pour chaque citoyen âgé hébergé - 30 000 drams en Arménie et - 45 000 drams en Artsakh. Ce système a été développé pour les familles en mesure d’accueillir les sans-abri dans leurs maisons.

Une décision sera prise dans un proche avenir de rembourser intégralement les frais de scolarité au second semestre 2020 pour les étudiants qui ont pris part à la guerre et les étudiants issus de familles dont des membres ont participé à la guerre. Les biens mobiliers endommagés sont enregistrés afin d’indemniser.

Un autre système de garanties sociales sera disponible pour les familles des personnes capturées et portées disparues. Des efforts actifs sont en cours en coopération avec le gouvernement d’Artsakh pour restaurer la vie normale de l’Artsakh. Des dizaines de milliers de résidents locaux sont déjà retournés en Artsakh. Il est nécessaire de résoudre les problèmes de restauration des maisons endommagées et d’accueil des sans-abri. Cela demande un travail acharné et nous sommes déterminés à faire ce travail.

Comme nous l’avons convenu, la mise en œuvre de la feuille de route sera une tâche primordiale dans les mois à venir. Dans le même temps, des travaux cohérents sont en cours dans divers domaines de la vie publique, y compris la réforme judiciaire de la loi sur les partis.

Le but de tout cela n’est pas de garder mon équipe ou moi au pouvoir, mais que le peuple reste au pouvoir. Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que les citoyens arméniens doivent être libres de choisir les autorités. Permettez-moi de vous rappeler que les élections législatives de 2018 ont été les seules de l’histoire de l’Arménie, dont les résultats n’ont été contestés par personne. Le parti pris derrière certains processus politiques en cours en Arménie est clair.

Certains veulent tout faire pour que les élections législatives de 2018 soient les seules au cours desquelles les citoyens ont pris leur propre décision. Nous n’autoriserons pas cela. Le pouvoir du peuple ne peut être remis en question en Arménie.

Merci, chers compatriotes, et je tiens à dire que, comme je l’ai noté plus haut, différents types d’accusations circulent à ce stade. Je voudrais dire qu’aucune de ces questions ne restera sans réponse. Disons simplement que nous ne pouvons pas répondre à tous en même temps ou le même jour. Sinon, il s’avérera que nous devrons passer toute la journée devant les caméras, tandis que les problèmes qui nécessitent une réponse rapide ne seront pas résolus.

Aujourd’hui, j’ai abordé un certain nombre de questions conceptuelles et importantes, mais ce n’est pas tout. Toutes les questions seront en effet soulevées et la conversation avec vous, avec les citoyens de la République d’Arménie se poursuivra certainement. Travaillons simplement, laissons ces accusations s’accumuler, nous comprendrons lesquelles d’entre elles valent la peine de répondre, pour lesquelles d’entre elles le peuple arménien a besoin d’explications, et si nécessaire, nous les aborderons parfois sous différents formats. C’est tout pour aujourd’hui. Je m’incline devant tous nos martyrs. Je vous aime tous et je vous sers tous.