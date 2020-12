Le Premier ministre a de nouveau rencontré les familles des prisonniers et des disparus

Le Premier ministre Nikol Pashinyan continue de rencontrer des membres des familles de militaires disparus et de civils capturés pendant la guerre d’Artsakh.

Le Premier ministre, le Vice-Premier ministre Tigran Avinyan, le ministre de la Défense Vagharshak Harutyunyan, le ministre de la Santé Arsen Torosyan ont présenté des informations sur les travaux effectués pour des recherches des personnes disparues, l’échange les prisonniers et des corps disparues, et sur l’acquisition et l’installation de la deuxième ligne de tests ADN et tests génétiques médico-légaux.

Les processus menés avec la participation de la République d’Artsakh et la médiation du Comité international de la Croix-Rouge de la Fédération de Russie ont été discutés en détail.

Le Premier ministre a écouté les préoccupations des membres des familles et a répondu à leurs questions.