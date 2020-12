Bakou nomme un prédicateur au monastère arménien de Dadivank

Un prédicateur Rafig Danakari, été nommé au monastère de Dadivank a annonce l’agence de presse azérie Trend.

Rafig Danakari a noté qu’il y a actuellement « environ 400 églises albanaises en Azerbaïdjan, qui devraient être visitées ».

« Il y a des églises albanaises dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne, dont plus de 300 dans la région du Karabakh. Il est prévu de visiter toutes les églises » a déclaré le prédicateur.

"Les Arméniens ont détruit tous les objets et la littérature historiques et religieux. Dans les églises et les monastères situés dans les territoires autrefois occupés par les Arméniens, des croix arméniennes ont été installées sur les églises et les monastères albanais », a déclaré Rafig Danakari.