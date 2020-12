Selon le président de l’Artsakh, l’Azerbaïdjan présente une liste de prisonniers de guerre Arméniens qui est inférieure aux données recensées par Stepanakert

Arayik Haroutyunyan le président de la République de l’Artsakh a rencontré le 5 décembre des familles de soldats et civils Arméniens disparus au front de l’Artsakh et qui seraient prisonniers de l’Azerbaïdjan. Le général Roustam Mouradov le commandant des forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh étaient présent à cette rencontre. « Je remercie sincèrement au général Mouradov qui s’est rendu en personne en Azerbaïdjan et y a rencontré un certain nombre de prisonniers de guerre et a ramené les noms et prénoms de ces prisonniers ainsi que la confirmation qu’ils sont vivants. Nous transmettons ces données aux familles » a indiqué Arayik Haroutyunyan sur sa page facebook.

Le président de l’Artsakh ajoute que « l’Azerbaïdjan a confirmé à l’heure actuelle les noms de moins de prisonniers de guerre que nos données le démontraient. Au regard des accords nous devons travailler sur l’échange de tous les prisonniers et des corps de ceux qui sont morts et cela dans les meilleurs délais ».

Krikor Amirzayan