Vazgen Manoukian a présenté son programme pour sortir l’Arménie de la crise politique

Le candidat présenté par le mouvement « Sauvegarde de la Patrie » Vazgen Manoukian a donné quelques indications sur la feuille de route pour résoudre selon lui la situation en Arménie et au Haut-Karabagh (Artsakh) lors du rassemblement de ce samedi 5 décembre place de la Liberté à Erévan qui a réuni des milliers de manifestants.

« Les tâches auxquelles nous étions confrontées en 1988 nous restent encore à résoudre et toutes ces tâches doivent être résolues. Ce mouvement est la voie qui donne l’occasion de changer la situation en Arménie d’une manière civilisée. Un gouvernement intérimaire sera formé » a déclaré Vazgen Manoukian.



Au sujet de l’accord signé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous le parrainage de la Russie sur les concessions territoriales au Haut-Karabagh, il a affirmé « Nous ne nous réconcilierons jamais avec ce document, mais nous ne pouvons pas y renoncer. Cela signifiera une guerre contre l’Azerbaïdjan et la Turquie et des problèmes avec les soldats de la paix russes. Cet accord comporte un certain nombre d’omissions et le nouveau gouvernement doit être en mesure de retourner toute incertitude du document en faveur de l’Arménie par le biais de négociations. Nous devons reconstruire notre armée, restaurer l’efficacité, en faire une armée moderne. Notre relation spéciale avec la Russie est également une question de sécurité. Les relations alliées doivent être rétablies. Nous devons rentrer dans le processus de négociation, c’est très important pour nous ».

Krikor Amirzayan