Les autorités de la ville de Katcharan (Syunik) au sud de l’Arménie demandent la démission de Nikol Pachinian et de son gouvernement

Des communes et les dirigeants de la région de Syunik (sud de l’Arménie) demandent la démission du gouvernement de Nikol Pachinian a indiqué le site de la ville de Katcharan (8 000 habitants).

Dans un communiqué sur le site de la ville de Katcharan on peut lire « Chers compatriotes, l’Arménie et l’Artsakh sont au seuil d’une catastrophe, la région du Syunik est en danger. Dès les premiers jours de la guerre, les habitants du Syunik ont massivement participé aux combats au front de l’Artsakh. Aujourd’hui encore les communes règlent des problèmes sérieux qui seront abordés à d’autres occasions. En ces journées décisives pour l’avenir de Syunik, de nombreuses questions restent sans réponses et irrésolues. Il y a un certain nombre de questions liées à la frontière (…) pour sauver le Syunik des décisions décisives doivent êtres prises, car les communes continuent d’être les acteurs garantissant la sécurité du pays. Nous avons perdu une partie significative de l’Artsakh, nous avons des milliers de victimes, des soldats disparus, de nombreux problèmes économiques et humanitaires et leur résolution continuent de rester sur les épaules des communes qui réalisent ces défis avec honneur. Dans ce contexte même les problèmes les plus mineurs ne se résolvent pas au niveau de l’Etat car le gouvernement en ces jours n’agit plus ».

Le communiqué précise « l’ennemi est arrivé aux portes du Syunik. A l’heure actuelle notre problème majeur est la défense du Syunik, nous devons assurer la sécurité de la population. Chaque seconde est importante et peuvent avoir des conséquences irréversibles. Dans la situation crée, chaque jour nous sommes de plus en plus convaincus qu’avec les autorités arméniennes actuelles il n’est pas possible d’arrêter la catastrophe qui nous menace. En conséquence nous demandons la démission de Nikol Pachinian et de son gouvernement. Ce n’est pas un problème politique mais c’est celui de la sauvegarde de la patrie et d’assurer la question de la sécurité de la population du Syunik ».

Krikor Amirzayan