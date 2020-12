Arrestation de deux journalistes russes à Istanbul

Jeudi 3 décembre, deux journalistes de la chaîne de télévision russe NTV, ont été arrêtés par la police turque à Istanbul, ainsi qu’un citoyen turc.

Alexei Petrushko et Ivan Malyshkin auraient été surpris alors qu’ils filmaient près d’un Centre de Recherche et de développement de véhicules aériens sans pilote (drones). Un Centre où il est interdit de filmer et de photographier sans accréditation.

Dans la matinée de jeudi, les journalistes, qui travaillent pour l’émission d’information Central TV ont informé la rédaction de NTV de leur arrestation. Mais depuis jeudi soir, plus aucune communication n’a été enregistrée avec le bureau de Moscou.

Vendredi les autorités turques ont déclaré que la durée de la garde à vue des journalistes avait été prolongée de trois jours et que l’enquête à leur sujet était en cours. Ils sont actuellement incarcérés dans une banlieue d’Istanbul.

Cette affaire intervient au moment d’un accord turco-russe sur l’établissement d’un centre conjoint d’observation qui aura pour mission de surveiller le cessez-le-feu au Haut-Karabakh.