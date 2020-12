Le père Hovhannès Hovhannisyan gardien de Dadivank (Haut-Karabagh) a participé à la manifestation anti-Pachinian par une prière

A l’appel de Vazgen Manoukian ancien Premier ministre et ministre de la Défense d’Arménie et des 16 partis d’opposition la manifestation demandant la démission du Premier ministre arménien Nikol Pachinian sur la place de la Libération (Azadoutioun) à Erévan a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes.



Gegham Manoukian, membre de la FRA (Fédération Révolutionnaire Arménienne) a affirmé que Gaguik Dzaroukian le leader du parti Arménie Prospère (Barkavadj Hayastan) avait une demi-heure avant la manifestation, été invité pour interrogatoire par les Services de Sécurité nationale d’Arménie. Parmi les orateurs le père Hovhannès Hovhannisyan qui était à la tête du complexe monastique de Dadivank dans la région de Kelbadjar (Karvashar) au Haut-Karabagh restitué à l’Azerbaïdjan a demandé de commencer le rassemblement par une prière.



« Aujourd’hui nombre de pays qui ne sont pas en guerre ne disent pas qu’ils sont fiers, mais nous en perdant nos territoires, en laissant les corps de nos soldats là-bas sur des territoires perdus, nous nous considérons comme des citoyens fiers » a dit le père Hovhannès Hovhannisyan dans son appel. Il continua « sous les murs de Dadivank, les Turcs marchent et paradent, nous devons nous renforcer, dans notre foi, dans notre amour. En nous, nous devons avoir l’amour divin, s’il est en nous, nous gagnerons, nos territoires nous attendent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège notre nation ».

Vazgen Manoukian a de son côté présenté son programme politique. Les manifestants donnant jusqu’à mardi 12 heures à Nikol Pachinian comme ultimatum de sa démission exigée par les opposants au régime.

Krikor Amirzayan