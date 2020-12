Le Conseil municipal d’Abovian exige le départ de Nikol Pachinian

Les membres du Conseil municipal de la ville d’Abovian, fief de Gaguik Dzaroukian demandent la démission du Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Dans un communiqué signé par une majorité des membres du Conseil municipal d’Abovian est précisé que « le Conseil municipal d’Abovian répondant aux demandes de nombreux citoyens de la République d’Arménie exigent la démission du gouvernement et particulièrement celle de du Premier ministre. Actuellement les autorités ont perdu la possibilité de construire un Etat solide et doivent au plus vite partir ».

Krikor Amirzayan