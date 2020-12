La Russie inspirée de la guerre de l’Artsakh va favoriser l’industrie militaire de création de drones performants

Depuis le rôle important -et même décisif- joué par les drones dans la guerre de l’Artsakh la Russie redouble les travaux de recherches pour développer dans son industrie militaire le secteur des drones. Information de l’agence de presse russe RIA Novosti. L’industrie militaire russe redouble ses efforts depuis novembre afin de développer des drones militaires performants volant à de hautes altitudes et très efficaces pour les visions et les frappes. Les russes ont étudié nombre de scènes des frappes de drones israéliens ou turcs lors de la guerre de l’Artsakh. Selon RIA Novosti le complexe de l’industrie militaire chargé de la fabrication de drones russes performants et répondant aux technologies les plus modernes sera mis en place très rapidement.

Krikor Amirzayan