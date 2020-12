Nikol Pashinyan voit des progrès sur la question du retour des otages

« Le retour de nos citoyens pris en otage par l’Azerbaïdjan est la question la plus importante. Ici, nous avons quelques progrès, nous nous sommes mis d’accord sur le principe « tout pour tous ». À propos, non seulement ceux qui ont été pris en otage pendant la guerre, mais aussi ceux qui sont apparus dans les camps arménien et azerbaïdjanais avant la guerre doivent être renvoyés ’’, a déclaré Nikol Pashinyan le 5 décembre lors d’un Facebook Live notant qu’une certaine patience est nécessaire pour que cette question soit réglée.