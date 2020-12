L’Azerbaïdjan revendique le monastère arménien de Dadivank

L’Azerbaïdjan insiste pour revendiquer le monastère arménien de Dadivank, selon une vidéo publiée par Cavid Aga, un chroniqueur azerbaïdjanais et personnalité des médias sociaux vivant en Turquie.

Selon lui, la communauté chrétienne du peuple Udi s’est rendue dans le district de Kelbajar pour prier et organiser une cérémonie liturgique au monastère le vendredi 4 décembre.

Cependant, lorsque le clergé arménien leur a dit qu’ils ne seraient autorisés à entrer que sans caméras, ils ont décidé de prier à l’extérieur du bâtiment, ce qui peut indiquer que le pèlerinage n’était pas un événement spontané mais qu’il a été organisé et mis en œuvre par les autorités azéries.

Dans un reportage supprimé depuis par AzTV, les personnes rassemblées devant le monastère auraient prié en russe.

Les Arméniens craignent que plusieurs églises historiques de la région ne soient sérieusement menacées après la cession de parties importantes de territoire à l’Azerbaïdjan en vertu d’une déclaration trilatérale signée par l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie le 9 novembre. Outre Dadivank, les ruines et le site archéologique de Tigranakert, la cathédrale de Ghazanchetsots à Chouchi et des centaines d’autres monuments historiques seront laissés à l’Azerbaïdjan. Pour le moment, des soldats de la paix russes ont été déployés dans la zone proche de Dadivank pour assurer la sécurité de l’église et des pélerins. Les Azerbaïdjanais, quant à eux, ont déjà détruit les dômes de l’église Saint-Jean-Baptiste, communément appelée Kanach Zham (chapelle verte), à ​​Shushi, qui est passée sous le contrôle de l’Azerbaïdjan lors de la récente guerre.