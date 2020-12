L’Arménie nommée deuxième pays le plus militarisé du monde

L’Arménie est le deuxième pays le plus militarisé du monde, selon un récent rapport du Centre international de conversion de Bonn (BICC).

Le pays est à la traîne par rapport à Israël qui arrive en tête de liste depuis 2007. Les autres pays du top 10 sont Oman, Bahreïn, Singapour, l’Arabie Saoudite, Brunei, la Russie, le Koweït et la Jordanie. L’Azerbaïdjan et la Géorgie, quant à eux, se classent respectivement 16e et 37e.

« Le conflit toujours brûlant entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet de la région du Haut-Karabakh continue de maintenir la militarisation dans le Caucase du Sud à un niveau très élevé », indique le rapport.

L’indice mondial de militarisation (GMI) 2020 couvre 151 États et est basé sur les derniers chiffres disponibles (dans la plupart des cas, les données de 2019). Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’accent de cette année est le lien entre la militarisation et la sécurité sanitaire. Le GMI compare, par exemple, les dépenses militaires d’un pays avec son produit intérieur brut (PIB) et ses dépenses de santé. Il met en contraste le nombre total de forces militaires et paramilitaires dans un pays avec le nombre de médecins. Enfin, il étudie le nombre d’armes lourdes dont disposent les forces armées d’un pays.