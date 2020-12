L’Azerbaïdjan promet une coexistence pacifique au Karabakh

L’Azerbaïdjan est résolu à réintégrer ses citoyens d’origine arménienne vivant dans la région du Haut-Karabakh dans la sphère politique, sociale et économique du pays, a déclaré le ministre azéri des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov.

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères a fait ces remarques lors de la 27e réunion du Conseil des ministres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Jeyhun Bayramov, lors de la vidéoconférence, a déclaré que la déclaration trilatérale signée le 10 novembre avait créé le terrain pour mettre fin au conflit armé vieux de 30 ans entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et a ajouté que l’accord comprend un article important sur le retour des migrants azerbaïdjanais dans leurs foyers sous la supervision du HCR.

Jeyhun Bayramov a remercié la Turquie et la Russie pour leurs efforts visant à faire de cet accord une réalité.

« Ces États voisins jouent un rôle important en tant que garants de l’accord susmentionné, dont la mise en œuvre garantira la paix et la stabilité attendues depuis longtemps dans la région du Caucase du Sud », a-t-il souligné.

Jeyhun Bayramov a souligné qu’après le retour des districts d’Aghdam, Kalbajar et Lachin en Azerbaïdjan, les résidents azerbaïdjanais et arméniens de ces zones auront des droits égaux, quelle que soit leur origine ethnique.

« L’Azerbaïdjan est résolu à réintégrer ses citoyens d’origine arménienne résidant dans les territoires de la région du Haut-Karabakh de la République d’Azerbaïdjan dans son espace politique, social et économique, garantissant les mêmes droits et libertés à tous les citoyens azerbaïdjanais. de leur appartenance ethnique et religieuse sur une base égalitaire et non discriminatoire. La Constitution de la République d’Azerbaïdjan fournit un cadre juridique solide à cet égard » a-t-il déclaré.

« La coexistence pacifique des résidents azerbaïdjanais et arméniens des territoires touchés par le conflit, basée sur le respect mutuel de leur sécurité, de leur identité ethnique et religieuse dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan doit et doit être enfin assurée », a-t-il ajouté.

Jeyhun Bayramov a également noté qu’avec l’accord, toutes les liaisons économiques et de transport dans la région seront ouvertes et un centre de surveillance conjoint turco-russe sera créé pour surveiller la mise en œuvre des accords.