Des troupes azéries filmées en train de trancher la gorge d’un prisonnier de guerre arménien blessé

Les troupes azerbaïdjanaises se sont filmées en train de trancher la gorge d’un militaire arménien blessé lors des récentes hostilités au Haut-Karabakh (Artsakh).

Dans des images publiées par la chaîne sur Telegram Kolorit_18, le soldat arménien est torse nu et ne porte que des pantalons et des bottes militaires. On le voit se vautrer de douleur alors que les troupes azéries lui tiennent la main pour l’empêcher de résister.

Dans une autre vidéo diffusée par les utilisateurs des médias sociaux, les soldats azerbaïdjanais sont vus en train d’humilier, de battre et de torturer un Arménien en civil. Ils frappent l’homme à la tête et à l’aine, essayant d’obtenir des informations sur qui la personne aurait caché.

Les soldats azerbaïdjanais ont déjà soumis les prisonniers de guerre et les captifs arméniens à des sévices physiques et à des humiliations, dans des actions qui ont été capturées sur des vidéos et largement diffusées sur les réseaux sociaux. Les vidéos montrent des ravisseurs azerbaïdjanais giflant, donnant des coups de pied et poussant des prisonniers de guerre arméniens, et les contraignant, sous une contrainte évidente et avec l’intention apparente d’humilier, à embrasser le drapeau azerbaïdjanais. Ils ont été filmés décapitant plusieurs Arméniens, coupant les oreilles des autres, les exécutant. Dans la plupart des vidéos, les visages des ravisseurs sont visibles, ce qui suggère qu’ils n’avaient pas peur d’être tenus pour responsables.