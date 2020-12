Lettre ouverte de François Rochebloine à Jean-Yves Le Drian

Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères,

Si vous avez été un excellent Ministre de La Défense sous le Président François Hollande ,je n’en dirai pas de même pour votre fonction de Ministre des Affaires Étrangères sous la présidence d’ Emmanuel Macron et l’influence du Quai d’ Orsay qui est à la manœuvre !!

Et chose plus grave encore avec votre mensonge à la Représentation nationale en indiquant que l’Armenie elle-même ne demandait pas cette reconnaissance de l’Artsakh !

Ou l’on vous a mal renseigné, ou l’on vous a menti !

Lors de la rencontre de la délégation française à laquelle je participais , le Premier Ministre Nikol Pachinian a demandé expressément à la France de reconnaître l’ indépendance de L’Artsakh !!!

Et cela sans ambiguïté !!

Je considère et ne suis pas le seul, à penser que vous avez commis une faute très grave devant la représentation nationale !

Soyez vous même !

Soyez France !

Le Ministre c’est vous et n’écoutez pas le Quai !!

Respect à votre fonction, mais honte à votre déclaration !

François Rochebloine

Ancien député de la Loire ( 1988 a 2017 )

Président de l’ association Francophonie en Artsakh