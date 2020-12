La Reconquista par le Droit ou par la Guerre, par Sam Tilbian

Retour sur l’Histoire

Le Nakhitchevan et l’Artshakh faisaient partie intégrante de l’Arménie historique depuis 8.000 ans, jusqu’à l’invasion seldjoukide.

En effet, des scientifiques Danois et Britanniques se fondant sur l’étude des ossements de femmes datant de 8 000 ans trouvés en Arménie et en Artsakh ont affirmé que la femme arménienne n’a pas eu de transformations génétiques au cours de ces millénaires ; ce qui est confirmé par « Cell Press », revue scientifique du MIT ( Massachusetts Institute of Technology) .

En atteste aussi la cité de Tigranakert près d’Askéran, toutes les églises et monastères de plus de mille ans et les deux ponts de Khoda Afarin (Khoutaférini gamourdjner), le premier du 11e siècle, le second du 13e siècle sous les Orbélian de la principauté de Khatchen vassale des mongols.

Le Nakhitchevan et l’Artshakh subissent ensuite la domination des mongols de 1231 à 1405, puis des Kara Koyunlu et des Ak Koyunlu, de 1405 à 1501, pour passer sous la domination perse des khanats, dont les Mélikats d’Artsakh autonomes jusqu’à leur rattachement à l’Empire Russe.

Au 18e siècle la région devient l’enjeu de la Russie et d’un chef de clan turcoman qui était au service du Châh d’Iran. C’est durant cette période que des tribus kurdes chiites occupent les régions de Kelbatchar, Bedzor,Koubadli, Zanguela et une partie de Djebrayil pour former au début du 20e siècle, le Kurdistan rouge autonome.

La Russie prend le Nakhitchevan et Chouchi aux Perses entre 1803 et 1807, puis au traité de Gulistan le 27 octobre 1813 c’est le Karabagh entier qui est cédé par l’Iran à la Russie.

La Russie domine et pacifie tout le Sud Caucase, sauf en 1905 quand elle attise le fanatisme des tatars avec les massacres de février à Bakou, de mai au Nakhitchevan, d’août à Chouchi et de novembre à Gandja.

Après la première guerre mondiale et l’Armistice de Moudros, Kars, Ardahan, le Karabagh, le Zanguezour et le Nakhitchevan font parties intégrantes de la première République d’Arménie, (26 mai 1918 au 02 décembre 1920). Mais les Britanniques, qui occupent la région après la Première Guerre mondiale, nomment un gouverneur azéri au Karabagh, ce qui entraîne dès 1919 des massacres d’Arméniens.

L’Arménie intégrale est reconnue de facto par les Alliés à la Conférence de la Paix de Paris en janvier 1919.

L ’Azerbaïdjan réagit et attaque le Karabagh, suite à une révolte des Arméniens, entre le 22 mars et le 26 mars 1920. Environ 20.000 Arméniens furent massacrés à Chouchi et dans une trentaine de villages alentours, outre 25 000 réfugiés ; les quartiers arméniens furent entièrement rasés.

Le 23 septembre 1920, les kémalistes, soutenus financièrement et militairement par les bolcheviks de Lénine, par solidarité anti-impérialiste tel que cela fut proclamé au Congrès des peuples d’Orient de Bakou, envahissent l’Arménie qui est vaincue.

Puis les bolcheviks établis à Bakou attaquent l’Arménie le 27 novembre 1920,

Suite à sa défaite l’Arménie passe sous le contrôle des bolchevik, après avoir signé avec le gouvernement dachnag démissionnaire, le Traité d’Alexandropol du 3 décembre 1920. Ce qui conduira le nouveau gouvernement bolchevik d’Erevan à ne pas reconnaître les dispositions du traité d’Alexandropol.

Traité par lequel l’armée turque avait exigé que l’Arménie cède Kars Ardahan ainsi que le district de Surmalu à la Grande Assemblé Nationale, qu’elle cède le Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan ; et qu’elle renonce aux frontières du traité de Sèvres.

Après la soviétisation de l’Arménie, Staline négligeant les accords des commités révolutionnaires, décide le 5 juillet 1921, les rattachements du Nakhitchevan (peuplé de près de 50% d’Arméniens), de l’Artshakh (peuplé de 95% d’Arméniens) et du Kurdistan rouge (peuplé de 73,1 % de kurdes) à l’Azerbaïdjan. Staline déportera une partie importante de la population kurde du Kurdistan rouge au Kazakstan en juillet 1930.

Ces rattachements sont effectués avec l’accord de Lénine et confirmés par le Traité de Moscou en mars 1921 entre la République soviétique de Russie et la Grande Assemblée turque. Dispositions qui seront reprises par le Traité de Kars signé le 13 octobre 1921 entre les turcs kémalistes, d’une part, et les républiques soviétiques de la Transcaucasie de l’autre.

Par ces traités, les Russes s’engagent également à ne reconnaître aucun traité international qui n’aurait pas été ratifié par les turcs.

Les parties ne reconnaissaient aucun accord ou acte international, qui pouvait être imposé au moyen de la force. Cela signifiait que l’Arménie Soviétique ne reconnaissait pas le Traité de Sèvres d‘août 1920.

La Grande Assemblée turque, l’Azerbaïdjan et l’Arménie soviétique acceptent la formation d’une république autonome, du Nakhitchevan (avec des frontières figurant dans l’annexe 3), placé sous la protection de l’Azerbaïdjan.

Les alliés se désintéressent de la République d’Arménie, devenue soviétique.

C’est cette situation qui prévaudra jusqu’à la disparition de l’Union Soviétique, lorsque profitant de la perestroïka, l’Artshakh se proclame République Socialiste Soviétique le 20/02/1988, dans le cadre des institutions soviétiques.

Le 26 février 1988 à Erevan un million de personnes défilent, revendiquant le rattachement du Haut-Karabagh à l’Arménie ; le mouvement est soutenu par le prix Nobel de la Paix Andreï Sakharov. Mouvement qui sera suivi par les trois pays baltes le 23 août 1989, et conduira à leur indépendance le 4 septembre 1991.

Des pogroms anti-arméniens ont lieu à Soumgait puis à Bakou et Gandja en 1990 faisant plus de 150 victimes.

Puis l’Assemblée Nationale du Haut-Karabagh proclame l’indépendance du pays le 2 septembre 1991, confirmée par référendum le 10 décembre.

Les azéris avec le soutien de Gorbatchev, lancent une opération militaire conjointe, qui provoque le déplacement forcé des Arméniens des villages de la région de Chahoumian.

Le 26 novembre 1991, l’Azerbaïdjan annule le statut d’autonomie, envoie des troupes et impose le blocus de la région.

Le 31 décembre 1991 l’Union soviétique se dissout.

Commence alors la guerre de libération de l’Artsakh.

Les troupes arméniennes occupent Khodjaly en février 1992 où des civils furent victimes du fait de la confusion régnant lors de leur évacuation par un couloir humanitaire emprunté également par des troupes azerbaïdjanaises ; ce qui fut confirmé par l’organisation Helsinki Watch.

Depuis Chouchi les azéris avec l’appui de tchétchènes, conduits par Chamil Bassaïev, ne cessent de bombarder Stepanakert qui compte 50.000 habitants.

Dès avril, les partisans arméniens assaillent la ville qui est abandonnée par les azéris.

Kelbadjar peuplé de 45.000 habitants, majoritairement kurdes, est assaillie par les partisans arméniens, renforcés par le groupe de Monte Melkonian, et tombe le 3 avril .

S’agissant de la première offensive en dehors du territoire de l’enclave, le 30 avril, le Conseil de Sécurité des Nations Unies adopte une résolution soutenue par la Turquie et le Pakistan, réaffirmant l’intégrité territoriale, et demandant le retrait de toutes les forces occupant Kelbadjar.

Le 18 mai 1992, les troupes arméniennes aidées par la population kurde locale lancent une offensive contre la ville de Berdzo-Latchin, et en prennent le contrôle. Une « République kurde de Latchin » fut même proclamée, sans lendemain, en Arménie par un groupe de Kurdes dirigés par Wekîl Mustafayev,.

Une voie d’accès terrestre est ainsi ouverte, permettant une liaison entre l’Arménie et le Karabagh.

Le 12 juin, l’armée azerbaïdjanaise, lance une opération d’envergure sur la région de Chahoumian comportant une douzaine de villages arméniens, obligeant 30.000 Arméniens à fuir.

Le même jour, Monté Melkonian est tué lors d’une escarmouche près de la ville de Merzuli.

À la fin juin, les azéris attaquent la ville de Martouni, ils sont stoppés par les partisans du groupe de Monte Melkonian .

Les forces arméniennes lancent une série d’offensives libérant plusieurs villages dans le nord du Karabagh, qui étaient tenus depuis l’automne précédent par les azéris.

À la fin juin, Martakert, leur dernier bastion dans l’enclave est libéré.

En juillet 1992, les Arméniens attaquent la région d’Agdam afin d’établir une zone-tampon de sécurité.

Confronté à un effondrement militaire, Aliev tente de trouver un compromis avec le gouvernement du Karabagh, avec la médiation du Groupe de Minsk.

À la mi-août, les Arméniens massent des forces et s’emparent des régions de Fizuli de Djebrayil et de Zanguelan, au sud de l’enclave.

Aliev procède au recrutement de 1.000 à 1.500 moudjahidin d’Afganistan. D’autres aides proviennent du Pakistan ou de Tchétchénie. La compagnie pétrolière américaine Mega Oil embauche également plusieurs commandos militaires américains en échange de concessions de forage en Azerbaïdjan.

La Turquie avertit le gouvernement arménien de ne pas attaquer le Nakhitchevan et demande aux Arméniens de se retirer des territoires occupés. Des milliers de soldats turcs sont envoyés sur la frontière turco-arménienne au début de septembre, mais ce mouvement est contré par des mouvements de troupes russes basées en Arménie

Le Conseil de sécurité adopte deux nouvelles résolutions, en octobre et en novembre 1993, et bien que rappelant les mêmes points que les deux précédentes, elles reconnaissent le Karabagh en tant que partie au conflit.

Les derniers affrontements : au début de janvier 1994, les forces azerbaïdjanaises et les Afghans échouent à reprendre Fizuli . Le 10 janvier 1994, une autre offensive est lancée dans la région de Martakert ayant pour but de reprendre Kelbadjar, et de menacer le corridor de Latchin. Ces deux attaques coûtent environ 5.000 hommes à l’Azerbaïdjan, et plusieurs centaines aux Arméniens.

Les forces azerbaïdjanaises disposaient de quarante-cinq avions de combat, souvent pilotés par des mercenaires issus de l’armée soviétique russes ou ukrainiens, qui bombardaient souvent des civils. Leur salaire s’élève à 5.000 roubles par mois.

Après six années de combats meurtriers ayant occasionné 30.000 morts, 400.000 réfugiés arméniens d’Azerbaïdjan et 684.000 réfugiés azéris d’Arménie et du Karabagh, les Protocoles de Bichkek ont lieu le 5 mai 1994. Puis les dirigeants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Karabagh et de la Russie se rencontrent à Mouscou le 16 mai 1994 pour conclure un cessez-le-feu effectif. Cessez-le-feu qui sera rompu à plusieurs reprises sans que le litige soit résolu.

les Arméniens contrôlent non seulement l’enclave montagneuse, mais aussi 9 % du territoire azerbaïdjanais

Andreï Sakharov avait déclaré que « pour l’Azerbaïdjan, la question du Karabagh est une question d’ambition ; pour les Arméniens du Karabagh, c’est une question de vie ou de mort ».

Aspects juridiques du conflit

Les rattachements à l’Azerbaïdjan, du Nakhitchevan (peuplé de 50% d’Arméniens), de l’Artshakh (peuplé de 95% d’Arméniens) et du Kurdistan rouge (peuplé de 73,1 % de kurdes) qui faisaient partie intégrante de la première République d’Arménie, (26 mai 1918 au 02 décembre 1920), reconnue de facto par les Alliés à la Conférence de la Paix de Paris en janvier 1919. furent décidés par Staline, commissaire aux Nationalités, le 5 juillet 1921.

Ce qui fut confirmé par les Traité de Moscou (mars 1921) en l’absence d’une autorité arménienne, entre la République Soviétique de Russie et la Grande Assemblée de Turquie qui n’avaient aucune compétence juridique reconnue.

Ce traité fut confirmé par le Traité de Kars signé le 13 octobre 1921 entre la République Socialiste Soviétique Fédérative de Russie, représentée par un plénipotentiaire en Lettonie, le Polonais Jakub Hanecki ; les kémalistes étaient représentés par un officier putschiste, commandant du front oriental, un député à la Grande Assemblée Nationale, et un plénipotentiaire en Azerbaïdjan ; et les Républiques Soviétiques de la Transcaucasie représentées par des Commissaires du Peuple, n’ayant aucune autorité en matière de politique étrangère, qui relevait du Politburo et du Secrétaire Général du Comité Central du parti communiste. De ce fait ces républiques ne pouvaient signer aucun traité .

Du fait de la nullité de toutes les dispositions prises concernant les frontières, les prétentions de l’Azerbaïdjan sur l’intangibilité des frontières concédées par la force, n’ont aucun fondement juridique. Du fait aussi que l’Azerbaïdjan lorsqu’il agresse l’Artsakh en 1991 se prévalait de frontières concédées seulement 70 ans plus tôt.

Au contraire c’est l’Arménie qui peut se prévaloir du principe de l’intangibilité des frontières, et du Droit des Peuples à disposer d’eux mêmes ; et cela en tant qu’état reconnu de fait, à la même époque 70 ans plus tôt, à la Conférence de la Paix de Paris et aux Traités qui ont suivi, entérinés par la Société des Nations. Ce qui confère à l’Arménie un droit sur l’intangibilité de ses frontières que ne détient pas l’Azerbaïdjan

Il y a un autre fait qui plaide en faveur de l’ indépendance de l’Artsagh : l’Artsagh s ‘est proclamé République Socialiste Soviétique le 20/02/1988, dans le cadre des institutions soviétiques, puis a proclamé son indépendance le 2 septembre 1991, confirmée par référendum le 10 décembre.

Vers l’indépendance de l’Artsagh

Alors si les instances internationales se refusent à reconnaître l’indépendance de l’Arménie et de l’Artsakh dans des frontières reconnues, c’est qu’elles privilégient des intérêts économiques et géostratégiques. Et de fait entérine la primauté de la Force sur le Droit.

Le Groupe de Minsk de l’OSCE, dont les trois co-présidents ont des intérêts divergents, l’Europe ( à l’exception de la France de Macron) et l’OTAN (mort cérébrale), inféodé aux USA, craignant une alliance Turquie-Russie, sont disqualifiés pour arbitrer.

Reste une seule instance, où le Droit peut prévaloir, les Nations Unis, qui non seulement peut reconnaître l’indépendance de l’Artsakh, mais aussi déployer des casques bleus sur ses frontières, comme elle l’a fait à la frontière israélienne.

Dernière alternative, c’est que la France renoue avec l’Alliance Russe qui a prévalue à la veille de la Première Guerre Mondiale. Cette vision gaullienne rencontre de plus en plus de partisans dans la classe politique, et permettrait à la France de s’opposer au pan-touranisme avec la Russie dans le Sud Caucase.

Les Turco-azéris ne comprennent que le langage de la force, et ne sont régis que par la loi de la Charia, malgré une façade laïque. Les instance internationales ne l’ont pas compris, et se réfugient derrière des principes de droit qu’elles piétinent lorsqu’ils vont à l’encontre de leurs intérêts, et même au-delà lorsqu’on voit les USA organiser des attentas à l’encontre de personnalités iraniennes.

Ainsi nous ne devons rien attendre des institutions internationales qui cautionnent le Grand Jeu et le Dé-Ordre Mondial ; l’Histoire nous apprend que rien n’est définitif.

Nous devons impérativement revenir aux années 80 (les années du Hay Baykar), frapper, par tous les moyens, tout ceux qui entravent notre chemin vers la Liberté et reconquérir notre Alsace Lorraine.