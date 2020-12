Lettre ouverte à M. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR JEAN-YVES LE DRIAN, MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Monsieur le Ministre,

Le 3 décembre, une semaine après le Sénat, l’Assemblée nationale a voté en faveur de la Résolution n°3538 demandant la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh (Artsakh), condition d’une paix juste et durable.

Vous n’étiez pas présent au Sénat lors de la discussion de la Résolution n°145 qui demandait la même reconnaissance. Dommage, ce fut un grand moment. Mais, vous étiez présent à l’Assemblée nationale, le 3 décembre. Quelle chance vous avez eue !

Monsieur Le Drian, vous avez des compatriotes députés et sénateurs superbes – qui s’informent, et qui transmettent le fruit de leur travail. Debout, dans l’hémicycle, ils vous font part de leurs analyses, ils vous parlent, sur tous les bancs, de valeur, de justice, d’histoire, de terres ancestrales, de paix. Et chaque fois, en outrepassant les clivages partisans.

Alors que de par le monde, c’était le désert, alors que les média désinformaient plus qu’ils n’informaient, et que le désarroi et l’effroi serraient le cœur, nous avons rencontré, ici en France, des députés et sénateurs qui ont compris ce qui se passait. Certains d’entre eux, ont formé une délégation qui s’est rendue en Arménie pendant la guerre et à leur retour, ils ont témoigné de ce qu’ils ont vu. La délégation comportait des élus de toutes tendances politiques. Ce fut l’acte premier de la recherche d’un dépassement des clivages qui a été par la suite une constante pour les parlementaires dans leur défense de l’enclave du Haut Karabagh. Et lorsque ce dépassement s’est traduit en votes quasi unanimes, c’est alors la voix de la France qui s’est exprimée devant vous avec force.

Monsieur le Ministre, vous le savez plus que d’autres, la période actuelle connaît des bouleversements d’ampleur. Ce serait une erreur de sacrifier l’Arménie et l’Artsakh sur l’autel de ces redéploiements. Ce serait une erreur pour la France, pour l’Europe, pour toutes les entités politiques pour lesquels comptent les valeurs qui fondent notre humanité commune. Le Parlement, en ses deux Chambres vient, de vous montrer une voie – presqu’une feuille de route. Il vient de vous démontrer son soutien qui pourra vous être précieux lorsque vous serez face à vos homologues dans le cadre de l’Europe ou dans celui de l’OTAN, de l’ONU.

Pour contrer les pulsions de destruction et de mort qui sont à l’œuvre dans le Caucase, il faut deux choses, il faut nommer les choses et il faut agir sachant que le temps ne joue pas actuellement en faveur des pays démocratiques :

deux autocraties (la Turquie et l’Azerbaïdjan) contre une démocratie (l’Arménie et l’Artsakh)

pour ces deux autocraties, un passé criminel ravivé : le génocide de 1915 non reconnu par la Turquie, des suites de pogroms anti-arméniens (Bakou, Soumgaït, etc.) pour l’Azerbaïdjan

des crimes de guerre (contre l’Arménie et l’Artsakh) - l’utilisation d’armes interdites (bombes à sous-munitions, bombes à phosphore (bombardement d’hôpitaux, de dispensaires, d’habitations civiles, du patrimoine arménien, les cruautés réservées aux prisonniers de guerre)

des crimes contre l’humanité (contre l’Arménie et l’Artsakh) – en atteste l’expression récurrente d’Ilham Aliyev - « On ira jusqu’à Erévan, chasser les Arméniens comme des chiens » : il s’agit de s’en prendre aux Arméniens en tant qu’Arméniens. Il s’agit de déverser sur des civils des bombes incendiaires, de couper les oreilles, de décapiter… Cela ne relève pas d’une question territoriale, cela relève de crimes contre l’humanité.

Durant le conflit, le choix qu’a fait le Groupe de Minsk de l’impuissance a servi l’alliance turco-azéro-mercenaires djihadistes dans sa volonté de domination destructrice. Ce n’est un secret pour personne. L’on se souvient, par exemple, que le groupe de Minsk n’a pas sollicité un pôle d’observateurs susceptible d’identifier laquelle des deux parties violait les cessez-le-feu successifs. La politique du groupe de Minsk, durant tout le conflit a été de mettre les deux parties dos à dos. Une neutralité affichée qui était en fait de l’inaction. Les médias ont fait de même. Les parlementaires français ont été presque les seuls à rompre ce consensus.

Le peuple arménien a payé très cher la « neutralité » du Groupe de Minsk. Il s’est trouvé dans une solitude absolue.

De l’amitié de la France ? La Turquie et l’Azerbaïdjan n’en ont cure. Ils s’estiment suffisamment entourés d’ « amis », d’alliés puissants… Autant agir pour construire d’autres alliances sur d’autres bases, autant construire d’autres rapports de force.

Pensez-vous qu’il suffit de « demander » aux djihadistes de quitter la région pour qu’ils le fassent. Vous avez déjà vu cela quelque part ?

Que pensez-vous d’un pays - niant le génocide, dont le chef de l’Etat affirme vouloir continuer le « travail de ses grands parents » - souhaitant installer un « poste d’observation » en Azerbaïdjan pour surveiller l’Artsakh ?

De tout cela, discutez-en, Monsieur le Ministre, avec les 188 députés et les 305 sénateurs qui ont demandé la reconnaissance de l’indépendance du Haut-Karabakh. Si leurs savoirs et leur dévouement sont une mine et une chance pour le monde arménien, ils le sont tout autant pour la France. Vous pouvez compter sur eux et le travail ne manque pas.

Pour terminer, Monsieur le Ministre, lors de la séance du 3 décembre, vous avez dit, à plusieurs reprises, que l’Arménie ne demandait pas la reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh. L’ancien député François Rochebloine, confirme que lors de la rencontre de la délégation française à laquelle il participait, le Premier ministre, Nikol Pachinian a bien demandé à la France la reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée.

Pour « Coopération Arménie », Liliane Daronian

Pour « Diaspoarts », Vatché Demirdjian