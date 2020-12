L’opposant turc Uzan échoue à faire condamner une huissière mandatée par Ankara en France

Paris, (AFP) - L’opposant controversé turc Cem Uzan, qui

bénéficie de l’asile en France, a échoué à faire condamner une huissière de

justice mandatée par la Turquie qui avait saisi des avoirs chez lui en 2017,

a-t-on appris vendredi auprès des parties.

L’auxiliaire de justice était entrée le 25 août 2017 en son absence au

domicile de M. Uzan, où elle avait ouvert les coffres et saisi des avoirs en

titres porteurs à hauteur d’au moins 2,1 milliards d’euros.

Poursuivie pour « violation de domicile » et « vol aggravée », elle a été

relaxée jeudi par le tribunal judiciaire de Paris. "Nous interjetons

évidemment appel", a indiqué à l’AFP Me Matthias Pujos, avocat de Cem Uzan.

Il s’agit d’une énième décision de justice dans le litige qui oppose en

France Cem Uzan à la Turquie.

Ankara cherche à saisir les avoirs français de l’ancien homme d’affaires,

opposant au président Recep Tayyip Erdogan, en application de sa condamnation

en 2013 dans son pays.

L’empire Uzan, jadis l’un des plus importants de Turquie, s’est effondré à

partir de 2003. Les autorités turques l’accusent d’avoir organisé une fraude

bancaire massive et plus de 200 entreprises du groupe ont été saisies.

Au terme d’une multitude de procédures judiciaires, Ankara a condamné en

2013 par défaut Cem Uzan à 18 ans et demi de prison et à rembourser quelque

390 millions d’euros de dommages et intérêts à l’État turc.

Le fond TMSF - équivalent de la Caisse des dépôts et consignations turque -

a saisi la justice française afin de rendre applicable cette décision tout en

prenant des mesures conservatoires, notamment en mandatant cet huissière.

Depuis, l’ensemble des saisies ont été annulées par la justice, qui a aussi

refusé par deux fois de rendre exécutoire le jugement turc en France.

A l’audience du 5 novembre, la procureure avait demandé la relaxe de

l’huissière, estimant que Cem Uzan aurait dû engager une action civile et non

pénale. "Ce que ne pouvait plus faire la Turquie sur son sol, elle a tenté de

le faire à travers le bras armé" de l’huissière, avait décrit Me Pujos,

assurant que « tout » dans cette saisie était « illégal ».

"Mon client souhaite que soit sanctionnée cette voie de fait qui a

constitué pour lui un préjudice absolument immense« sur le »plan financier« et »psychologique", avait-il ajouté.

Pour la défense, Me Paul-Albert Iweins avait dénoncé une

« instrumentalisation de la justice pénale ». "Pourquoi s’acharner contre la

malheureuse huissière ?« avait-il interrogé. »Elle a fait son devoir et c’est

parce qu’elle a fait son devoir qu’elle se retrouve devant vous aujourd’hui".