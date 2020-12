Trafic international de cigarettes : 21 arrestations en France et en Belgique

Vingt-et-une personnes ont été arrêtées en France et en Belgique, soupçonnées d’être impliquées dans un vaste réseau criminel de trafic international de cigarettes, a annoncé vendredi le parquet de Lille. Ces interpellations ont été menées mardi « dans le cadre d’une vaste opération menée conjointement par les unités de la gendarmerie nationale et de la police fédérale belge », précisent dans un communiqué le parquet et la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille, chargée de l’enquête. Sur les 18 personnes interpellées en France -notamment dans la Somme et dans l’Oise- 14 « ont déjà fait (...)