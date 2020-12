Antonio Guterres exhorte Arménie et Azerbaïdjan à négocier sous l’égide du Groupe de Minsk

Nations unies (Etats-Unis), (AFP) - Le secrétaire général de

l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté vendredi "l’Arménie et l’Azerbaïdjan à

reprendre les négociations sous les auspices des co-présidents du Groupe de

Minsk de l’OSCE pour parvenir à un règlement pacifique durable", dans un

communiqué qui ne cite pas la Turquie.

Le chef de l’ONU, précise sa déclaration, "encourage les gouvernements et

les peuples arménien et azerbaïdjanais à s’engager sur la voie du dialogue

pour favoriser la paix, la stabilité et la prospérité régionales".

Son texte souligne aussi la disponibilité des Nations unies à répondre aux

besoins humanitaires des populations éprouvées au Nagorny Karabakh par le

récent conflit et demande une pleine coopération des parties pour assurer "un

libre accès" pour l’acheminement de l’aide.

Le communiqué d’Antonio Guterres survient au lendemain d’une déclaration

conjointe des Etats-Unis, de la Russie et de la France, co-présidents du

Groupe de Minsk, visant à réaffirmer l’importance de cette instance, alors que

la Turquie revendique un nouveau format de négociations dont elle serait

partie prenante.

L’Azerbaïdjan a appelé de son côté à exclure la France de la médiation

après le vote par le Sénat français d’un texte réclamant « la reconnaissance »

du Nagorny Karabakh.

Fondé dans les années 1990 après une première guerre entre l’Arménie et

l’Azerbaïdjan, le Groupe de Minsk de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et

la coopération en Europe) est chargé de la médiation sur le Nagorny Karabakh,

une république autoproclamée à majorité arménienne faisant partie de

l’Azerbaïdjan.