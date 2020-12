Les soldats de la paix russes ont permis la reprise des cours dans une autre école du Haut-Karabakh

Avec l’aide des unités russes de maintien de la paix, le processus d’enseignement dans les écoles du Haut-Karabakh a repris. L’appel a sonné dans une autre école de la ville de Stepanakert.



La veille, les militaires russes ont terminé entièrement les activités de déminage dans l’école secondaire №8 à Stepanakert, ont apporté leur aide dans la conduite de travaux de réparation dans un établissement d’enseignement et ont assuré la sécurité dans l’approvisionnement nécessaire formation des biens et des équipements.



Avec l’aide des militaires russes, des écoliers et des enseignants rentrent au Haut-Karabakh, qui adaptent le programme de manière à ce que les élèves puissent rattraper les cours manqués en raison des hostilités dans la zone de conflit.



Grâce aux efforts des militaires russes, des travaux de reconstruction de l’infrastructure civile sont également en cours dans d’autres localités. Les travaux sont effectués après l’achèvement du déminage du territoire et des installations par les unités de génie russes.



Au total, les unités de génie du Haut-Karabagh ont déminé plus de 34 hectares de terrain, environ 12 kilomètres de routes, vérifié plus de 110 maisons et installations sociales, et trouvé et neutralisé 1 077 objets explosifs.