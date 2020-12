Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou évoque la situation au Karabagh

Aujourd’hui, une conférence téléphonique thématique a eu lieu au Centre national de direction de la Défense avec la participation du Ministre russe de la Défense, général d’armée Sergueï Choïgou.

Au début de son discours d’ouverture, le chef du département militaire a rappelé que le 1er décembre, une nouvelle année d’entraînement avait commencé dans les troupes.

« Dans le cadre de sa préparation, - a déclaré Sergueï Choïgou, - environ 1200 rassemblements et 1700 cours d’instructeur et de méthodologie ont été organisés. Plus de 2500 d’installations de formation et de matériel ont été préparées. Environ 30 000 unités d’équipement de décharge ont été desservies. L’armement, le matériel militaire et spécial ont été transférés au mode d’exploitation hivernal, les stocks logistiques nécessaires ont été créés ».



En outre, il a déclaré que dans 2021, l’intensité de l’entraînement au combat serait maintenue. Plus de 4800 exercices et activités pratiques sont prévus. Ce faisant, l’accent sera porté sur la formation des organes de gestion à la direction des subordonnés, des unités militaires et des formations ; l’amélioration des moyens de segment de la défaite et des interactions interspécifiques ; l’augmentation de la tactique de la maniabilité et de la mobilité et des unités militaires ; le développement de nouveaux modes d’action des troupes à la lumière de l’expérience de guerres locales et des conflits armés ; l’exécution de personnel des performances individuelles.

En outre, selon le Ministre, les préparatifs aux Jeux militaires internationaux se poursuivront, y compris deux nouveaux concours – le « Tireur tactique » pour le tir tactique de l’armée et le « Méridien » pour les topographes militaires. Un concours de déploiement d’un hôpital de campagne sera organisé dans le cadre de la compétition.

En outre, Sergueï Choïgou a déclaré que la période d’étude se terminerait par un ensemble d’exercices spéciaux. L’exercice stratégique russo-biélorusse « Zapad-2021 » (Ouest), prévu pour septembre, visant à renforcer davantage la sécurité militaire de l’état allié, sera l’activité la plus importante pour la mise au point d’actions pratiques des troupes (forces).

Le Ministre russe de la Défense a souligné qu’une mise en œuvre stricte des plans de formation contribuera à maintenir un niveau élevé de préparation au combat des troupes, à garantir les intérêts nationaux et à répondre de manière adéquate à l’aggravation possible de la situation militaro-politique dans toute direction stratégique.

Il a souligné que, pour éviter la propagation de l’infection à coronavirus, toutes les activités se dérouleront dans le respect des normes sanitaires et épidémiologiques.

A la fin de la partie thématique, il a soulevé la question de la réalisation des travaux de développement « Sozvezdiye-2015 » dans l’intérêt du Ministère de la Défense. « Dans le cadre de ces travaux de développement, - a déclaré le Ministre, - un système de contrôle tactique automatisé prometteur est en cours de création. En termes de capacités, il ne sera en aucun cas inférieur à ses homologues étrangers et, pour un certain nombre de caractéristiques, il les surpassera même. L’utilisation de ce système améliorera le commandement et le contrôle des troupes et augmentera leur efficacité au combat ». Et il a proposé de discuter de la fabrication d’un prototype du produit, ainsi que du début de ses essais préliminaires et d’état.

Il s’est en outre concentré sur la vaccination du personnel des Forces armées contre une nouvelle infection à coronavirus. « J’ai donné des ordres pour intensifier et accélérer ce travail », - a déclaré le Ministre - actuellement, plus de 1 500 militaires sont vaccinés quotidiennement. Pour augmenter le nombre de personnes vaccinées jusqu’à 5000 personnes par jour, sur la base des organisations et unités médicales militaires, j’ai chargé de créer des salles de vaccination et de former le nombre requis d’équipes spéciales pour la vaccination".



Ensuite, Sergueï Choïgou a dit quelques mots sur la situation au Haut-Karabakh. « L’introduction de soldats de la paix russes dans la zone de conflit a permis de normaliser la situation dans la région », - a-t-il déclaré, - les termes de la déclaration tripartite de cessez-le-feu signée sont respectés. Avec l’aide des soldats de la paix, les corps des morts continuent d’être échangés entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le retour de plus de 13 000 réfugiés a été assuré".

En outre, des militaires russes nettoient la zone et les voies publiques des objets explosifs. 50 hectares de territoire et plus de 17.5 kilomètres de chaussée ont été déblayés. Plus de 1000 d’objets explosifs ont été neutralisés. Le corridor de Latchin et des tronçons de route de Stepanakert d’une longueur de 28 km ont été dégagés. La circulation des véhicules civils a été rétablie le long de celle-ci. 3500 véhicules ont été escortés. Le déploiement d’une unité médicale de la Région militaire Est, dotée d’équipements et d’unités opérationnelles modernes, est terminé. Ses spécialistes ont commencé à fournir une assistance médicale au personnel et à la population locale. Une interaction a été établie avec les dirigeants du Haut-Karabakh, des représentants du Comité international de la Croix-Rouge et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

A la fin de son discours, le général d’armée Sergueï Choïgou a noté que les militaires russes agissent de manière professionnelle et font tout pour préserver la paix dans la région.