Sergueï Lavrov et Antonio Guterres discutent de l’aide humanitaire au Haut-Karabagh

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a eu vendredi 4 décembre une conversation téléphonique avec le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Lors de cet appel téléphonique les deux hommes ont également discuté sur la situation dans le Haut-Karabagh a indiqué le ministère des Affaires étrangères de Russie dans un communiqué.

António Guterres a salué le rôle positif de la Russie dans la réalisation de l’accord portant sur l’arrêt des opérations militaires au Haut-Karabagh et les négociations avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le chef de la diplomatie russe et le Secrétaire général de l’ONU ont abordé également sur la solution de l’aide humanitaire dans la région du Haut-Karabagh en collaboration avec l’ONU.

Krikor Amirzayan