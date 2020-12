Craintes au village de Gornidzor dans la région de Syunik en Arménie qui se trouve désormais entouré de trois côtés par l’Azerbaïdjan

Le village de Gornidzor dans la région de Syunik est encerclé de trois côtés par l’ennemi azéri indique le site Tert.am qui a interrogé le maire de la commune Arkady Khatchatryan. « La situation est difficile, la population du village assure son autodéfense » affirme A. Khatchatryan. « L’ennemi n’a pas encore tenté de se rapprocher du village mais les immenses terres de Gorntdzor sont passées sous le contrôle de l’ennemi, tant les champs de culture que de prairies avec près de 300 à 400 hectares de terres » dit le maire de Gornidzor inquiet de la situation créer par la transmission de la région de Latchine (Kashatagh) du Haut-Karabagh à l’Azerbaïdjan. La frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan étant désormais plus proche et plus étendue. Selon Arkady Khatchatryan « à quelque 300 ou 400 mètres du village se situeront les positions ennemies ce qui suscite la crainte des villageois arméniens. Imaginez la situation des habitants de Gornidzor ».

Krikor Amirzayan