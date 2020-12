Les sauveteurs Arméniens viennent en aide à un ourson pris dans des filets des vergers au village de Goghtanik dans la région de Vayots Dzor (Arménie)

Le 1er décembre les agents de la FPWC d’Arménie chargée de la protection des animaux sauvages et le Centre de sauvegarde des animaux sauvages (WRC) ont reçu un appel du village de Goghtanik dans la région de Vayots Dzor en Arménie. Un ourson était pris dans les filets des vergers et ne pouvait pas s’en dégager. Les agents de la WRC aussitôt arrivés sur place ont aidé l’animal à se dégager des filets qui le retenaient. L’ourson fut aussitôt endormi pour être examiné par les vétérinaires. En essayant de se dégager des filets le petit ours avait perdu une de ses dents de lait. Après quelques soins l’animal fut restitué à la nature sauvage. En espérant que l’ourson puisse retrouver sa mère et les membres de sa famille…Signalons que plusieurs régions d’Arménie -avec notamment les régions du Tavouch, Vayots Dzor et Syunik- abritent des ours à l’état sauvage.

Krikor Amirzayan