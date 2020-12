Les premiers vols de la Russie vers l’Artsakh pourraient se déroulaient en décembre

Les autorités de la République de l’Artsakh et de la Russie examinent actuellement l’ouverture de l’aéroport de Stepanakert la capitale du Haut-Karabagh (Artsakh), ouverture qui permettra des vols aériens entre la Russie et l’Artsakh. Information communiquée ce vendredi 4 décembre par l’agence de presse russe RIA Novosti. « Les deux parties n’épargnent pas leurs efforts pour cette ouverture des vols aériens en Artsakh » a indiqué l’agence de presse sur des informations de Stepanakert. Selon ces mêmes sources l’aéroport de Stepanakert pourrait ouvrir aux vols entre l’Artsakh et la Russie avant la fin de l’année. L’Artsakh sera relié non seulement à Moscou mais également à d’autres régions de Russie.

Krikor Amirzayan