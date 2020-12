L’Azerbaïdjan retarde l’échange des corps des prisonniers affirme le défenseur arménien des droits de l’homme à l’ambassadeur de Lituanie

Vendredi 4 décembre, Arman Tatoyan, le défenseur des Droits de l’homme en Arménie a reçu à Erévan l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Lituanie en Arménie Inga Stanite-Tolochkieene.

Lors de la réunion furent évoqués par Arman Tatoyan les violations flagrantes des droits de l’homme réalisées par l’armée azérie pendant la guerre avec des atrocités commises par l’Azerbaïdjan tant contre les militaires que les civils Arméniens. Le défenseur des Droits de l’homme en Arménie a souligné que l’Azerbaïdjan a ciblé la population civile de l’Artsakh en utilisant des armes interdites, avec également l’implication des mercenaires djihadistes syriens dans ces crimes de guerre. La haine anti-arménienne entretenue par les autorités azéries a favorisé ces atrocités généralisées envers les prisonniers. Crimes qui témoignent d’une volonté de nettoyage ethnique par l’Azerbaïdjan de la population arméniennes de l’Artsakh.

Arman Tatoyan a également indiqué que Bakou retarde volontairement l’échange des corps des victimes et le retour des prisonniers Arméniens détenus en Azerbaïdjan dont certains l’étaient avant la guerre et d’autres même après le cessez-le-feu.

Krikor Amirzayan