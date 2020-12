Sergueï Choïgou : Le déploiement de soldats de la paix russes au Haut-Karabagh a stabilisé la situation

Le déploiement de soldats de la paix russes au Haut-Karabagh a stabilisé la situation dans la région a déclaré vendredi le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou, lors d’une réunion avec des officiers de haut rang.

« Les termes des accords entre les trois parties sur la cessation des hostilités sont respectés. Avec le soutien des soldats russes chargés de la paix, l’échange de corps de victimes entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan se poursuit. Les soldats de la paix ont assuré le retour de plus de 30 000 réfugiés. Ils dégagent la zone des explosifs et des routes communes. Une superficie de 50 hectares a été déminée ainsi que plus de 17,5 km de routes. Plus d’un millier d’engins explosifs ont été neutralisés. Le corridor Latchine jusqu’à la section de 28 km de l’autoroute vers Stepanakert a été déminé. En conséquence, le trafic civil a été rétabli. Les soldats de la paix ont accompagné 3 500 véhicules. »



« En outre, l’installation du détachement médical du district militaire d’Arjelyan, qui est équipé d’équipements modernes, est terminée. Ces spécialistes ont déjà commencé à fournir une assistance médicale au personnel et à la population locale. Une coopération a été établie avec les dirigeants du Haut-Karabagh, des représentants du Comité international de la Croix-Rouge et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés » a déclaré le ministre russe de la Défense.

Sergueï Choïgou s’est déclaré très satisfait du professionnalisme des soldats russes pour le maintien de la paix dans la région.

Krikor Amirzayan