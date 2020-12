729 écoles de la région de Martakert (Haut-Karabagh) avec 1 800 élèves ont repris leurs activités

Dans la région de Martakert (Haut-Karabagh) les cours ont repris dans les 29 écoles avec 1 800 élèves et 440 membres du corps enseignant a indiqué David Lalayan le responsable de la région de Martakert chargé de l’éducation et des sports. D. Lalayan a également précisé que les maternelles des villages de Vank, Haterk, Aratchadzor et la maternelle évangélique de Martakert ont également repris leurs activités avec 95 enfants.

« Je suis convaincu que lundi 7 décembre, nous aurons encore davantage d’élèves » a indiqué David Lalayan sur sa page facebook.

Krikor Amirzayan