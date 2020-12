Selon une enquête les Arméniens déclarent que la Turquie est une menace plus grande que l’Azerbaïdjan

Les Arméniens considèrent que la Turquie est une menace plus grande que l’Azerbaïdjan pour la sécurité de l’Arménie, selon une enquête.

« Nous avons demandé aux citoyens quel (s) pays (s) constituent une menace pour la sécurité de la République d’Arménie. 86,5% ont dit Turquie, 70,9% ont dit Azerbaïdjan », a déclaré Arman Navasardyan, directeur de MPG LLC - membre à part entière de l’Association internationale GALLUP en Arménie lors d’une conférence de presse le 4 décembre.

Il a dit que très peu de sondés ont mentionné d’autres pays.

L’enquête a également demandé aux sondés s’ils pensaient ou non qu’aujourd’hui l’Arménie est plus à l’abri d’une attaque extérieure qu’elle ne l’était avant la deuxième guerre du Haut-Karabakh. « 15,4% ont dit que c’était définitivement sûr, 19,5 ont dit que c’était plutôt sûr, 18,9% ont dit que ce n’est pas plus sûr, tandis que 38,2% ont dit que ce n’était pas du tout sûr », a déclaré Arman Navasardyan. 8,1% des sondés n’ont pas donné de réponse.