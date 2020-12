Enquête : 45,7% des sondés jugent nécessaire d’organiser des élections législatives anticipées en Arménie

45,7% des sondés lors d’une enquête menée en Arménie voient la nécessité d’élections législatives anticipées, a déclaré Aram Navasardyan, directeur de MPG LLC, membre à part entière de l’Association internationale GALLUP en Arménie, lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

« Nous avons demandé aux citoyens s’il était nécessaire de tenir des élections législatives anticipées en Arménie maintenant. 28,8% ont dit « définitivement oui », 16,9% plutôt oui, 14,3% plutôt non et 27,2% définitivement non. 12,8% ont déclaré ne pas avoir de réponse », a déclaré Aram Navasardyan.

Selon les réponses à une autre question, 36,8% des citoyens ont déclaré que le système parlementaire devrait être maintenu en Arménie, 32,6% ont déclaré qu’ils soutiennent le passage au système semi-présidentiel et 30,5% ont déclaré ne pas avoir de réponse.