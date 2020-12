L’Azerbaïdjan rend deux prisonniers civils arméniens après des négociations avec le chef du maintien de la paix russe

Deux civils arméniens qui étaient détenus par l’Azerbaïdjan ont été renvoyés à la médiation des soldats de la paix russes dans le Haut-Karabakh.

Le contingent russe de maintien de la paix a déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux que son commandant, le lieutenant général Rustam Muradov, avait personnellement négocié leur retour.

Les deux civils - Hambardzumyan Ademnik et Khachaturyan Ramid - sont des résidents du village de Khramort d’Askeran. Ils ont été portés disparus le 30 novembre.

« À la demande de la partie russe, les représentants de l’Azerbaïdjan ont informé que les personnes susmentionnées étaient détenues dans un territoire contrôlé par les forces armées azerbaïdjanaises et transportées à Bakou. Le commandant du contingent russe a eu des négociations avec la partie azerbaïdjanaise et il a été possible d’obtenir la libération de ces citoyens. Aujourd’hui, Hambardzumyan Ademnik et Khachaturyan Ramid ont été transportés à Erevan et remis au service de garde-frontières d’Arménie », a déclaré la mission de maintien de la paix russe.