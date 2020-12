L’Arménie a salué le vote du Parlement français de la résolution de reconnaissance de l’Artsakh

Alors qu’en séance de l’Assemblée nationale, hier, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a osé affirmer que l’Arménie était opposée à la reconnaissance par la France de la République de l’Artsakh (Haut-Karabagh), le ministère arménien des Affaires étrangères a salué ce vote du Parlement français qui a reconnu le Haut-Karabagh par une résolution. La diplomatie française et son chef de file Jean-Yves Le Drian est ainsi mise à l’index par Erévan…

« Nous saluons le vote à une écrasante majorité du Parlement français de la résolution de reconnaissance du Haut-Karabagh qui vient après celui du Sénat (…) cette position unie entre le Sénat et le Parlement français symbolise la volonté déterminée de la France et des Français de protester contre l’agression contre le peuple de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan et les djihadistes mercenaires soutenus par la Turquie (…) une agression sur des bases ethniques visant à réaliser un génocide » a indiqué le communiqué du ministère des Affaires étrangères d’Arménie qui appelle à un règlement juste de la question de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan