Analyse : La valise ou le cercueil

Je viens d’un pays que le commun des mortels peine à retrouver sur la carte du monde. À côté se trouve une sorte de province qu’on ne saurait orthographier. On croit comprendre que le Haut-Karabagh raconte un énième conflit caucasien de plus, et, comme à chaque fois que c’est loin, dans l’espace ou dans le temps, que c’est complexe parce que cela exige des prérequis, que c’est l’Autre, cet Autre dont on ne perçoit pas immédiatement le lien avec soi, on écarte assez naturellement le problème. Il existe deux façons de le faire : la première, évidente, consiste à ne pas traiter la chose (la politique de l’autruche) ; la seconde, plus insidieuse, consiste à la traiter partiellement, parfois partialement, ou en diagonale, par urgence, par facilité (la realpolitik). Aucune condamnation morale, simple constat de nuisance, réalité à laquelle je suis la première soumise dans l’exercice de mes fonctions d’« enseignante » pour ne pas dire de « professeure » lorsqu’on attend de moi la transmission des valeurs de la République et de la laïcité françaises en 17 minutes ou de la philosophie des Lumières en 55 minutes.

