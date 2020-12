Corinne et Richard Zarzavatdjian dédicaceront leur livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » à Valence le dimanche 20 décembre

Dimanche 20 Décembre 2020 de 14h00 à 18h00 Corinne Zarzavatdjian et Richard Zarzavatdjian seront à la libraire Notre Temps de Valence (30 Grande Rue) pour dédicacer leur superbe livre-album « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » qui vient de paraître aux éditions Gründ (29,95 €). Un livre-album qui dispose de milliers centaines d’articles, illustrations et références encyclopédiques sur l’Arménie, l’Artsakh, les communautés de France…dont Valence. Un très bel objet-cadeau pour les Fêtes de fin d’année.

Signalons enfin que Corinne et Richard Zarzavatdjian reverseront les droits d’auteur du livre au Fonds Arménien au profit des réfugiés Arméniens de l’Artsakh (Haut-Karabagh).

Krikor Amirzayan