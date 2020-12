Bakou insiste sur l’échange du « tous pour tous »

« L’Azerbaïdjan soutient l’échange de prisonniers et d’otages sur le principe du » tous pour tous " a rapporté dans une déclaration la Commission d’Etat de la République d’Azerbaïdjan sur les prisonniers de guerre, les otages et les personnes disparues.

Le ministère a souligné qu’ils sont en contact avec le commandement des soldats de la paix russes sur des questions liées aux soldats disparus dans la zone de combat.

Le principe du « tous pour tous » signifie que Bakou veut également obtenir les citoyens azerbaïdjanais qui, à différentes années, sont entrés sur le territoire de l’Artsakh et ont commis des crimes graves. Ils n’ont pas participé à la dernière guerre. Juste des criminels purgeant leur peine dans une prison d’Artsakh.

Un exemple est Dilgam Asgarov et Shahbaz Guliyev, qui sont entrés illégalement en Artsakh en 2014, ont attaqué des militaires et des civils, tuant un mineur. Ils ont été arrêtés, condamnés à l’emprisonnement par le tribunal local et purgent leur peine dans une prison d’Artsakh.

L’Arménie a officiellement donné son consentement à l’échange de prisonniers sur ce principe pour des raisons objectives et subjectives, l’Azerbaïdjan comptant plus de prisonniers de guerre que l’Arménie.