Un nouveau laboratoire de prothèses pour le centre de réadaptation des défenseurs de la patrie

Le centre de réadaptation des défenseurs de la patrie sera bientôt équipé d’un laboratoire allemand / néerlandais de marche et de prothèse ultramoderne pour le traitement des jeunes hommes courageux qui mettent héroïquement leur vie en danger pour nous tous.

Le centre abrite actuellement 120 soldats traités pour des blessures subies pendant la guerre. Le nouveau laboratoire fournira des prothèses fonctionnelles des membres supérieurs et inférieurs. Le laboratoire d’analyse de la marche en 3D à 360 degrés augmentera la fonctionnalité du centre en fournissant une analyse approfondie des besoins spécifiques des patients, tandis que le laboratoire de prothèses créera des prothèses de pointe personnalisées pour chaque patient. Le projet comprendra également un volet formation dans le cadre duquel des médecins et des experts en prothèses d’Arménie participeront à des programmes de formation en Europe pour garantir une meilleure qualité des soins aux patients du centre de rééducation.



« Il s’agit du premier laboratoire de prothèses de ce type en Arménie et il nous permettra de fournir le type de prothèses de pointe qui non seulement maximisera la fonctionnalité de chaque patient, mais surtout évitera toute complication et chirurgie supplémentaires. Nous sommes reconnaissants à tous les Arméniens qui ont soutenu ce projet crucial par le biais du Fonds Arménine Hayastan a déclaré Haykuhi Minasyan, directrice du centre de réadaptation.

Cette joint-venture est rendue possible grâce au financement de la communauté arménienne des Pays-Bas et du partenaire du Fund Vereniging Armeniëfonds Nederland dans le cadre de la campagne de financement « Nous sommes nos Frontières ».

Le traitement et les soins de nos jeunes hommes blessés sont d’une importance primordiale pour le Fonds ainsi que pour la nation arménienne et c’est le premier d’une longue lignée de projet développé pour s’assurer que le sacrifice fait par nos soldats pour la défense de notre patrie est valorisé et leurs besoins physiques pris en charge. Un certain nombre d’initiatives sont actuellement en cours de développement pour soutenir à la fois les soldats et leurs familles.

Il est de notre devoir, en tant qu’Arméniens des quatre coins du monde, de montrer notre appréciation pour les incroyables sacrifices consentis par ces braves jeunes hommes, et nous continuerons à les soutenir et à faire en sorte que leurs blessures n’entraînent pas une diminution de leur qualité de vie.