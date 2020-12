Les soldats de la paix russes continuent de déminer des installations sociales à Stepanakert

Les soldats de la paix russes continuent de déminer des installations sociales au Haut-Karabagh.



Au cours de la journée, l’exploration sur le terrain, la recherche et le nettoyage des objets explosifs du territoire de l’école à Stepanakert ont été achevés.



Des militaires russes du Centre de déminage humanitaire ont inspecté l’école et ses environs à la recherche d’objets explosifs. En outre, des spécialistes du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes ont assuré la restauration de l’électricité, de l’approvisionnement en chaleur ainsi que la livraison en toute sécurité des biens et fournitures scolaires nécessaires.



Dans un proche avenir, avec le soutien des soldats de la paix russes, il est prévu d’ouvrir d’autres établissements de formation.



Au total, les unités de génie du Haut-Karabagh ont déminé plus de 34 hectares de terrain, environ 12 kilomètres de routes, vérifié plus de 110 maisons et installations sociales, et trouvé et neutralisé 1 077 objets explosifs.