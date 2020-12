L’unité médicale spéciale russe a commencé à recevoir les premiers patients arméniens du Haut-Karabagh

Environ 70 résidents arméniens ont demandé l’aide médicale des spécialistes de l’unité médicale des forces spéciales du Ministère russe de la Défense.



Les appels des résidents locaux à un hôpital de campagne étaient principalement associés à l’exacerbation des maladies des systèmes cardiovasculaire et endocrinien, en outre, les résidents locaux se sont tournés vers des médecins militaires pour fournir des soins dentaires.



Plus de 100 médecins spécialistes, dont des chirurgiens militaires, des anesthésiologistes-réanimateurs, des thérapeutes et des épidémiologistes, sont arrivés.



L’unité médicale comprend des médecins, des infirmières et du personnel médical junior, qui seront constamment prêts à fournir les premiers soins médicaux, qualifiés et spécialisés.



Chaque unité médicale comprend un service de diagnostic de laboratoire capable de mener jusqu’à 80 examens radiographiques, fluorographiques et échographiques par jour, une salle d’auto-dressing avec la capacité de fournir une assistance chirurgicale à jusqu’à 40 patients par jour, ainsi qu’un module de diagnostic opératoire et de réanimation avec une unité de soins intensifs.