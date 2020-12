541 mercenaires djihadistes syriens seraient morts au Haut-Karabagh

Selon le Centre syrien de contrôle des Droits de l’homme (SOHR) se référent sur les témoignages de combattants mercenaires djihadistes syriens de retour des combats du Haut-Karabagh, le nombre de mercenaires djihadistes syriens tués au Haut-Karabagh est supérieur à ceux qui sont morts en Lybie.

Selon ces témoignages certains groupes de mercenaires djihadistes ont reçu 3 500 dollars et 600 livres turques, et d’autres groupes 1 000 dollars et 1 000 livres turques tandis que certains ont été payés deux fois pour une somme de 5 000 livres turques. Mais il y aurait également des mercenaires qui n’ont encore pas été payés…

Le SOHR affirme que selon ses données au Haut-Karabagh ce sont au total 541 mercenaires djihadistes syriens pro-turcs qui furent tués alors que le nombre de ces djihadistes tués en Lybie était de 468. Les corps de 340 djihadistes syriens furent rapatriés d’Azerbaïdjan vers la Syrie affirme également le SOHR en indiquant que 825 combattants djihadistes syriens se trouvent encore en Azerbaïdjan. Au total la Turquie avait envoyé en Azerbaïdjan 2 580 mercenaires djihadistes syriens dont 900 étaient déjà retournés en Syrie.

Krikor Amirzayan