L’Azerbaïdjan a vandalisé les monuments arméniens du village de Talish qu’ils occupent désormais, près de Martakert (Haut-Karabagh)

Les Azéris ont vandalisé les monuments arméniens dressés à Talish village arménien désormais sous contrôle azéri près de Martakert (Haut-Karabagh). Information communiquée par Kiril Krivochev le correspondant du journal russe « Komercant » qui publie plusieurs photos de ces actes de vandalisme de l’Azerbaïdjan.

« Une grande partie de khatchkars est détruite. Egalement le mémorial dédié aux combattants Arméniens victimes lors de la première guerre du Haut-Karabagh. Sur les habitations de la ville sont inscrites des noms de villes azéries » a indiqué le journaliste russe.

Rappelons que le Haut-Karabagh a restitué sept régions à l’Azerbaïdjan, Chouchi et Hadrout sauf quelques villages de Hadrout, des villages près d’Askeran et Martouni ainsi que les villages de Talish et Madaghis près de Martakert.

Krikor Amirzayan