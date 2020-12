Le ministre des affaires étrangères d’Arménie affirme que la guerre n’a pas réglé le conflit du Haut Karabagh, qui doit pouvoir excercer son droit à l’autodétermination

Alors que l’Assemblée nationale de France, et les instances d’autres pays, se prononcent en faveur de la reconnaissance de l’Artsakh et du droit à l’autodétermination de sa population arménienne, l’Arménie se devait plus qu’aucun autre pays de souligner cette exigence. Le nouveau ministre des affaires étrangères d’Arménie, Ara Ayvazian, s’y est employé jeudi 3 décembre, en déclarant que la guerre, si elle s’était soldée par une défaite le 9 novembre, pour les Arméniens qui ont dû céder des territoires au Karabagh, n’avait pas régler le conflit et que la population majoritairement arménienne du Haut Karabagh doit (...)