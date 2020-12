Mane Tandilian est nommée ministre du travail de l’Artsakh

Le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan a nommé Mane Tandilian au poste de mionistre du travail, des affaires sociales et du logement où elle remplacera Mikayel Virabyan dans le gouvernement de l’Artsakh. M.Tandilian avait été ministre des affaires sociales et du travail en Arménie de 2018 à 2019, mais elle avait quitté son poste, suite à des désaccords avec le premier ministre Nikol Pachinian concernant la gestion de son porte-feuille. Elle était d’ailleurs membre du parti d’opposition parlementaire Arménie lumineuse (LHK), anciennement allié à Pachinian, et dirigeait la commission en charge des questions budgétaires et fiscales du Parlement d’Arménie jusqu’en août 2020. Elle avait renoncé alors à ses fonctions en invoquant des raisons de santé.