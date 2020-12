Pas de sapin de Noël cette année à Erevan

Pour tous les pays chrétiens – ou non chrétiens-, qui célèbrent Noël, les fêtes auront cette année un aspect bien particulier, en raison de la pandémie, qui astreint les populations – y compris les fidèles- au service minimum, dans les rues comme dans les lieux de culte. Mais si les rassemblements festifs sont partout déconseillés sinon interdits, l’ambiance se veut malgré tout à la fête, avec des rues et des vitrines décorées et l’emblématique sapin de Noël trônant sur les places principales des villes. Ce ne sera pas le cas à Erevan, dont le porte-parole du conseil municipal Hakob Karapetyan a annoncé jeudi 3 décembre que pour la première fois cette année, il n’y aura pas sur la place de la République de la capitale arménienne, le sapin géant décoré autour duquel les Arméniens avaient l’habitude de passer les fêtes de Noël depuis 30 ans. Les rues de la capitale ne seront pas non plus décorées pour l’occasion. Les Arméniens n’ont pas le cœur à la fête, et communient au deuil des victimes de la guerre du Karabagh, et portent en eux l’angoisse liée au sort des prisonniers arméniens et aux soldats portés disparus de cette guerre de six semaines comme à celui des territoires qu’elle a laissés aux Arméniens de l’Artsakh, au terme de la capitulation signée le 9 novembre par le premier ministre Nikol Pachinian avec le président azéri Ilham Aliev sous l’égide du président russe Vladimir Poutine. Le 24 novembre, le Conseil municipal de Erevan avait fait don de 100 000 000 de drams qui étaient initialement prévus pour les décorations de Noël à la ville de Stepanakert, en vue de financer la reconstruction des très nombreux immeubles et infrastructures détruits ou endommagés par les bombardements azéris durant la guerre, alors que les civils retournent progressivement dans la capitale de l’Artsakh.