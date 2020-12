Une partie de la région de Hadrout veut échapper à la tutelle de Bakou

Après la chute de la localité de Hadrout, chef-lieu du district sud-est de la République de l’Artsakh passé, comme Shoushi, sous autorité de l’Azerbaïdjan selon les termes de l’acord de cessez-le-feu arméno-azéri du 9 novembre, un officier arménien du Karabagh, Hayk Khanumyan, s’est replié sur la partie ouest de cette région qui avait été l’une des premières à céder devant l’offensive azéro-turque. A la tête d’un contingent, il organise l’autodéfense des villages encore arméniens, dans l’espoir de sauver une partie de cette région rurale qui faisait partie du Haut Karabagh proprement dit. Angel Galstyan, un volontaire de l’Artsakh, et Gary Abrahamyan, de l’armée de défense du Haut Karabagh, ont rejoint avec leurs soldats le détachement commandé par H. Khanumyan. Un groupe d’une soixantaine de soldats défend les villages de Khtsaberd et Hin Tagher depuis la mi-octobre. Ils ont mené des missions périlleuses, empêchant, ou en tout cas retradant l’avancée des forces ennemies vers Lisagor et Shoushi. Actuellement, les villages de Khtsaberd et Hin Tagher, ainsi que le Mont Dizapayt et le monastère de Kataro sont toujours sous contrôle arménien et les soldats qui assurent leur défense déploient tous leurs efforts pour qu’ils le restent.